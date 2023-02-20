Экс-премьер Беларуси попал под санкции Украины

Экс-премьер Беларуси попал под санкции Украины1
- 20.02.2023, 9:10
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В 2021 году он пытался осесть в Киеве.
Украина ввела санкции в отношении бывшего премьер-министра Беларуси Сергея Румаса. Ограничительные меры введены сроком на 10 лет. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ 19 февраля.
В новом украинском санкционном списке — 332 россиянина, Сергей Румас и Московская биржа.
Сергей Румас значится в перечне под 166-м номером. Санкции включают в себя среди прочего блокировку активов, полное прекращение торговых операций, запрет на вывод капиталов из Украины, лишение государственных наград Украины и запрет на участие в приватизации и приобретение в собственность земельных участков.
Отметим, что в 2021 году Румаса видели в Украине. По информации СМИ, экс-премьер Беларуси пытался осесть в Киеве.
Затем он получил должность в российском Россельхозбанке.