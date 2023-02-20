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Ученые: Щенки собак повторили действия человека

  • 20.02.2023, 9:35
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Ученые: Щенки собак повторили действия человека

А у котят и волчат это не получилось.

Венгерские этологи из Университета имени Лоранда Этвёша в Будапеште — авторы многих исследований о поведении домашних животных — провели очередной эксперимент и выяснили, что щенки собак, в отличие от котят и волчат, спонтанно имитируют действия человека, даже если за это им не дают лакомств, пишет Naked science.

Молодые особи видов, у которых родители достаточно долго заботятся о потомстве, склонны повторять действия старших членов группы, так как социальное обучение влияет на приспособленность и помогает быстрее развивать важные навыки. Однако авторы предыдущих исследований, изучавшие такой тип поведения у животных, обычно мотивировали испытуемых едой. Воспроизвели бы они действия человека в отсутствие вознаграждения — до сих пор не было ясно.

Этот пробел решили восполнить этологи из Будапешта. Их целью было проверить способность к щенков собак, котят и волчат к спонтанному (без предварительной тренировки) подражанию экспериментатору. Испытания проводили в университетской лаборатории или дома у владельцев.

«Мы протестировали 42 щенков собак различных пород (средний возраст — 13,4 ± 1,7 недели), 39 котят (возраст — 13,8 ± 2,6 недели) и восемь волчат (возраст — 12 ± 2,8 недели), пять из которых были из одного помета. Все животные-компаньоны были социализированы, жили в человеческих семьях. Хозяева воспитывали волчат после того, как тех разлучили с матерями в первые 12 дней после рождения», — рассказали ученые.

Животным позволили познакомиться с экспериментатором, пока хозяевам объясняли порядок действий. Питомцы могли свободно перемещаться по комнате, в то время как ведущий и владелец разговаривали и кратко приветствовали испытуемого при приближении. Ознакомление длилось около десяти минут.

Во время тестов использовали два предмета — небольшую белую пластиковую коробку и игрушку Wobbler. Все происходящее записывали на видеокамеру.

Сначала владелец осторожно удерживал животное на расстоянии 1,3 метра от экспериментатора, сидевшего напротив. Испытуемого отпускали и разрешали осмотреть объект, отмечая, касался ли он его и какой частью тела — носом либо лапой. Потом ведущий теста сам трогал игрушку рукой или прикасался к ней носом. При этом он окликивал питомца по имени либо привлекал его внимание другим способом (например, причмокивал губами) и говорил: «Посмотри, что я делаю!» Действие человека было противоположно тому, что животное демонстрировало на этапе ознакомления.

Затем испытуемого вновь отпускали и смотрели, как он будет взаимодействовать с предметом. Тест повторяли два раза, после чего следовал десятиминутный перерыв. Потом животные участвовали еще в трех аналогичных испытаниях с игрушкой и коробкой, только теперь предметы могли двигать.

В результате ученые выявили видовые различия в поведении трех видов: щенки собак чаще обращали внимание на происходящее, чем волчата и котята, и с большей вероятностью трогали предмет лапой, если человек касался его рукой. Однако именно котята и волчата следили за объектом, когда его передвигали с помощью прозрачной лески, без участия экспериментатора. По мнению исследователей, это говорит о том, что, в отличие собак, детенышей кошки и волка привлекало скорее движение самого предмета, нежели человек.

«Повышенную вероятность того, что щенок собак будет взаимодействовать с игрушкой или коробкой после человека, можно объяснить усилением стимула. Аналогичную тенденцию мы наблюдали у волчат, но не у котят. В отличие от щенков собак и в некоторой степени волчат, котята редко взаимодействовали с объектом, их мотивация не повышалась даже после того, как человек взаимодействовал с предметом», — отметили авторы статьи.

Во время ознакомления — когда животные могли свободно перемещаться по комнате — испытуемые, все же обращавшие внимание на объект, почти всегда касались его носом. Значит, когда щенки собак трогали игрушку и/или коробку лапой, это было именно подражанием человеку, а не их личным спонтанным способом взаимодействия с предметом, подытожили ученые.

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