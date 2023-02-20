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Политический блеф Кремля

  • Дмитрий Снегирев
  • 20.02.2023, 9:52
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Политический блеф Кремля
фото: ТАСС

Запад един в поддержке Украины.

Вице-президент США Камала Гаррис и премьер Британии Риши Сунак охарактеризовали российское вторжение в Украину как глобальную войну.

Политики обсудили, как ускорить совместные международные усилия по военно-технической поддержке Украины. По мнению политиков, подобные согласованные действия позволят Украине одержать победу в войне и обеспечить справедливый мир.

Консолидированная позиция ключевых партнеров Украины была четкой ответом на угрозы российского диктатора Путина в адрес Украины и Запада.

Напомню, комментируя поставки нашей стране немецких танков Leopard, Путин заявил, что эта мера якобы угрожает Российской Федерации. И пообещал, что россиянам «есть чем ответить». Намекая, похоже, на ядерное оружие.

Подобные путинские заявления - это истерика. Такие периодически делает экс-президент РФ Медведев. В частности, говоря о возможности ядерного сценария в случае проигрыша России в этой войне. Все это – элементы военно-политического шантажа.

Если раньше подобные заявления звучали со стороны Пескова, Медведева, Володина и других второстепенных персонажей, которые мало влияют на внутриполитическое пространство РФ, то теперь в качестве первой скрипки все чаще выступает сам диктатор Путин.

Напугал ли он кого-то этим? Подумаем, опираясь на высказывания представителей Запада.

В конце января председатель Военного комитета альянса Адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО фактически готово к прямой конфронтации с Россией.

Знаковое заявление ввиду того, что еще недавно НАТО и политическое руководство стран ЕС предостерегали украинскую сторону относительно возможной реализации планов освобождения Крыма военным путем. Сейчас-оценки противоположные. Нам, похоже, дают «зеленый свет» по Крыму.

Говорят сами за себя и танковые решения. Речь идет о танках Leopard 2 от Германии, американских M1 Abrams и британских Challenger 2.

Берлин уже заявил, что планирует разрешить передачу десятков танков Leopard 1 с промышленных складов.

Ранее ФРГ имела достаточно сдержанную позицию по поводу поставок танков Украине – и сама не хотела, и другим не давала предоставлять нам те же Leopard, что стоят на вооружении других стран. Но после нежелание Кремля прекратить войну, после очередных ядерных пугалок – видим кардинальное изменение позиции немецкого руководства.

И не только его.

США заявили, что дадут нам дальнобойные боеприпасы с комбинированной (инерционной, спутниковой и полуактивной лазерной) системой наведения.

Премьер-министр Британии Риши Сунак выступил за создание для Украины расширенных возможностей натовского стандарта, которые должны дать ей защиту до того, как она станет членом Альянса. В частности, Сунак отметил необходимость для союзников думать об укреплении долгосрочной обороны Украины.

Все эти заявления, а также действия – это ответ на российскую эскалацию, угрозы, российские истерики. В частности нынешнюю - в исполнении Путина.

Мы видим консолидированную позицию топовых стран Запада. Адекватный, зеркальный ответ на угрозы со стороны России, в частности, ядерные, на что она вряд ли пойдет. Потому что о недопустимости даже просто ядерной риторики высказались не только страны НАТО, но и Китай с Индией, относительно лояльные к РФ.

Соответственно, бряцание ядерным оружием - это элемент политического блефа. А других реальных рычагов влияния на ситуацию у Кремля фактически не осталось.

Дмитрий Снегирев, «Главред»

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