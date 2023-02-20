В Витебске «серые риелторы» похитили женщину 1 20.02.2023, 9:55

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Они хотели продать квартиру ее мужа.

«Серые риелторы» похитили женщину, чтобы продать квартиру ее мужа в Витебске. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в марте прошлого года 25-летний житель Лиозненского района в Витебске познакомился с местным жителем, который рассказал ему, что у него есть задолженность по коммуналке. Новый знакомый предложил решить этот вопрос — продать квартиру и купить жилплощадь поменьше. Житель Витебска согласился, но рассказал, что в квартире помимо него прописана еще и супруга.

Обвиняемый, получив документы на квартиру, вместе со своей 36-летней супругой, вывез жителя Витебска в Лиозненский район и поселил его у своих знакомых. Затем пара стала обрабатывать жену владельца квартиры. Но та продавать квартиру отказалась, передумал и ее муж.

Женщину затолкали в машину, избили и увезли в Лиозненский район, где оставили дома под присмотром.

«Спустя время, у напуганной женщины появилась возможность для спасения: она попросила выйти покурить во двор. Потерпевшая сразу же бросилась бежать и звать на помощь. Небезразличные соседи вызвали милицию», — рассказали в ведомстве.

Действия «серых риелторов» квалифицировали по пп. 3, 6 ч. 2 ст. 182 (похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Беларуси. Они находятся под стражей, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

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