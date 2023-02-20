Шустер: Лукашенко уже используют, как туалетную бумагу 20.02.2023, 10:10

фото: ТАСС

Телеведущий предположил, что вся публичная деятельность диктатора — реализация просьб Кремля.

Сюжет о встрече Лукашенко с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым продемонстрировал, что Лукашенко используют, как туалетную бумагу. Об этом в интервью изданию «Гордон» заявил телеведущий Савик Шустер.

Шустер предположил, что «кто-нибудь в Москве» Лукашенко просил: «Слушай, поговори вот с этим публично, чтобы это вышло на экран».

«Понимаете, ну уже его используют как, я не знаю, – как туалетную бумагу, честно говорю».

Ранее экс-посол Армении в РФ Степан Григорян в интервью сайту Charter97.org предположил, что заявление Лукашенко о странах ОДКБ — не случайность.

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