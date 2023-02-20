Шустер: Лукашенко уже используют, как туалетную бумагу
- 20.02.2023, 10:10
Телеведущий предположил, что вся публичная деятельность диктатора — реализация просьб Кремля.
Сюжет о встрече Лукашенко с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым продемонстрировал, что Лукашенко используют, как туалетную бумагу. Об этом в интервью изданию «Гордон» заявил телеведущий Савик Шустер.
Шустер предположил, что «кто-нибудь в Москве» Лукашенко просил: «Слушай, поговори вот с этим публично, чтобы это вышло на экран».
«Понимаете, ну уже его используют как, я не знаю, – как туалетную бумагу, честно говорю».
Ранее экс-посол Армении в РФ Степан Григорян в интервью сайту Charter97.org предположил, что заявление Лукашенко о странах ОДКБ — не случайность.