Вызов быстрых решений Мюнхена Telegram-канал «Сито Сократа»

20.02.2023, 10:24

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Вопросов снова больше, чем ответов.

Результаты «оборонного Давоса», как называют 59-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности, не заставят себя ждать. Разве может быть иначе, когда в Европе полыхает крупнейший со времен Второй мировой войны вооруженный конфликт? Сам круг участников мероприятия как никогда представителен. На 850 делегатов приходится 40 глав государств и правительств, 50 министров иностранных дел и 25 руководителей оборонных ведомств, а также влиятельнейшие генералы, элита разведсообщества, бизнесмены, ученые. Слово предоставлено представителям всех континентов, кроме российских убийц, которые любое собрание превращают в пропагандистский балаган. Отель Bayerischer Hof стал просто Меккой, где обсуждались важнейшие риски и вызовы для глобальной безопасности, и кипела работа над их преодолением. По большей части доминировала проблематика российского вторжения, ведь уже без нескольких дней год тянется кровавая вакханалия путинского режима в суверенной стране, избравшей путь вступления в европейскую и евроатлантическую семью.

Президент Украины Зеленский подчеркнул ассиметричный характер войны, сравнив российского агрессора с библейским Голиафом. Трудно спорить с данным тезисом, ведь почти по всем параметрам Россия превосходит свою жертву. Между тем варварское поведение путинской военщины и тотальное банкротство идеологических обоснований неспровоцированного вторжения порождают апатию уже и в рядах верных сторонников войны. Среди самих россиян циркулируют слухи, дескать, Голиаф в ближайшие время падет, похоронив под собой миллионы судеб. Главная задача Кремля – играть на опережение, пока танковая, авиационная и другие оружейные коалиции в поддержку целостной и свободной Украины не заработали на полную мощность. Из-за этого на Донбассе впопыхах готовится массированное наступление с участием более чем 190 батальонов. Без преувеличения судьба российского авторитарного режима решается сейчас в битвах на украинской земле. Важно отбросить бешеных ревизионистов на исходные позиции февраля 2014 года, иначе весь либеральный порядок свободного мира и законности, который выстраивался многими десятилетиями, будет низвергнут силами тьмы. И, увы, здесь нет гиперболизации.

Вице-президент США Камала Харрис указала на поголовную ответственность российских оккупантов от генералов до рядовых за военные преступления, которые давно переросли в преступления против человечности. «Освободители» преднамеренно разбивают жилища мирных жителей на кирпичи своими ракетами и РСЗО, не щадя никого. Они ведут себя безнаказанно, уповая на свою неприкасаемость. Но в Вашингтоне считают неизбежным торжество правосудия над зачинщиками кровопролития.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предметно подчеркнула необходимость для всех стран-членов ЕС работать над устранением снарядного голода ВСУ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал европейские страны активизировать работу над предоставлением танков украинской стороне. Если ранее немецкого лидера нужно было в этом убеждать, то теперь он сам агитирует ускориться в танковом вопросе. Интересно насколько быстро Шольц созреет для предоставления ВВС Украины ударной авиации? Хотя публично он избегает данной темы, утечки указывают на существенные сдвиги в немецкой позиции. Тем более высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель признал наличие экзистенциальной угрозы для европейской территории, исходящей от РФ.

Отличительной чертой Мюнхенской конференции было отсутствие официальной российской делегации. Роль адвоката дьявола исполнил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Китайский эмиссар отбеливает Кремль, утверждая, что миру в Украине мешают «некоторые силы» для которых война – инструмент решения более важных геополитических задач. С такими мыслями, но без особой радости, Ван И полетел в Москву. Вопросов снова больше, чем ответов.

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