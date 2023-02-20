США заявили, что если Китай начнет поставлять оружие в Россию, то пересечет «красную линию» 2 20.02.2023, 10:39

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США предостерегли Китай от помощи РФ.

Постоянная представительница США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд снова предостерегла Китай от поставок оружия в Россию, передает CNN.

«Мы приветствуем заявление Китая о том, что он хочет мира, поскольку это то, к чему мы всегда стремимся в таких ситуациях. Но мы также должны ясно осознавать: если китайцы или кто-то другой намерен оказать летальную поддержку россиянам в их жестоком нападении на Украину, то это неприемлемо. Это было бы красной линией, — заявила представительница США.

Она подчеркнула, что Америка рассматривают Китай как противника и готовы к конкуренции с ним.

«Президент сказал, что мы рассматриваем Китай как противника. Мы готовы конкурировать с ним… и, когда это необходимо, противостоять китайцам. Это то, что мы делаем и будем делать, чтобы иметь гарантию, что наши национальные интересы всегда на первом плане», — заявила Томас-Гринфилд.

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