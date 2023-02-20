закрыть
20 февраля 2023, понедельник, 11:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США заявили, что если Китай начнет поставлять оружие в Россию, то пересечет «красную линию»

2
  • 20.02.2023, 10:39
  • 2,686
США заявили, что если Китай начнет поставлять оружие в Россию, то пересечет «красную линию»

США предостерегли Китай от помощи РФ.

Постоянная представительница США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд снова предостерегла Китай от поставок оружия в Россию, передает CNN.

«Мы приветствуем заявление Китая о том, что он хочет мира, поскольку это то, к чему мы всегда стремимся в таких ситуациях. Но мы также должны ясно осознавать: если китайцы или кто-то другой намерен оказать летальную поддержку россиянам в их жестоком нападении на Украину, то это неприемлемо. Это было бы красной линией, — заявила представительница США.

Она подчеркнула, что Америка рассматривают Китай как противника и готовы к конкуренции с ним.

«Президент сказал, что мы рассматриваем Китай как противника. Мы готовы конкурировать с ним… и, когда это необходимо, противостоять китайцам. Это то, что мы делаем и будем делать, чтобы иметь гарантию, что наши национальные интересы всегда на первом плане», — заявила Томас-Гринфилд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса    Артем Черников
Лекция про любовь в колхозном клубе
Лекция про любовь в колхозном клубе Ирина Халип
Репетиция путинского провала
Репетиция путинского провала Алексей Тихонов