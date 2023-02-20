В Минске судят политзаключенного Павла Белоуса 20.02.2023, 10:45

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Павел Белоус

Ему предъявили обвинение по четырем статьям УК.

В Минском городском суде 20 февраля начинается рассмотрение дела основателя symbal.by Павла Белоуса. Процесс будет вести судья Жанна Брысина, сообщают правозащитники.

Обвинение заявляет, Белоус «на протяжении десяти лет вел активную деятельность, направленную на смену государственной власти неконституционным путем».

«Под видом культурно-исторического развития в различных общедоступных социальных сетях и на сайтах он распространял идеи белорусского национализма, целью которых являлась смена государственной власти в Беларуси. Обвиняемый зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и учредил общество с ограниченной ответственностью (магазин по онлайн- и офлайн-продаже товаров), после чего начал проводить различные массовые мероприятия», — говорят в СК.

35-летнему Павлу Белоусу предъявлено обвинение по четырем статьям УК: ч.1 ст. 356 (Измена государству); ч.1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок); ч.3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь); ч.1 ст.361−1 (Руководство экстремистским формированием).

Как сообщалось ранее, создателя symbal.by Павла Белоуса задержали 15 ноября 2021 года после вызова в милицию. Затем его трижды судили по «административке», а позже перевели в СИЗО уже по уголовному делу.

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