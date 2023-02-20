Экс-глава ЦРУ: Украинские военные молниеносно осваивают западное оружие 20.02.2023, 10:57

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Дэвид Петреус

Фото: Reuters

По его словам, бойцы ВСУ за полдня осваивают то, что рассчитано на целый день.

Военные Вооруженных сил Украины очень быстро проходят обучение по овладению западного оружия, чтобы поскорее вернуться к защите страны. Об этом CNN рассказал экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус. По его словам, западные коллеги заявили, что «украинцы мгновенно проходят тренировки».

- Они к полудню заканчивают программу целого дня, сразу же начинают программу следующего, поэтому для них приходится значительно ускорять обучение. И когда они возвращаются в казармы после учебного дня, то читают пособия. Они хотят вернуться к бою и защите страны, - сказал Петреус.

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