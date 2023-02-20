В Польше резко выросло количество водителей-дальнобойщиков из Беларуси 20.02.2023, 11:15

В этом большую роль сыграли санкции.

В Польше быстрыми темпами растет количество трудоустроенных водителей-дальнобойщиков из Беларуси. Их приток заметно ускорился в прошлом году. Цифры приводит польский сайт 40ton.net, ссылаясь на доклад Главной инспекции автомобильного транспорта Польши.

Статистика фиксирует количество выданных свидетельств водителя. Такой документ должны получать все иностранцы из стран, не входящих в Европейский союз, для трудоустройства водителем-международником у польских перевозчиков.

В 2022 году белорусы получили в Польше 36 649 свидетельств водителя. Это намного больше, чем годом ранее: в 2021-м таких документов гражданам Беларуси выдали 22 378. А еще годом раньше, в 2020-м, их было 15 307.

При этом белорусские дальнобойщики все быстрее догоняют украинцев по численности. Так, украинские водители в 2022-м получили в Польше 59 108 свидетельств, то есть на одного нового дальнобойщика из Беларуси пришлось 1,6 из Украины. В 2021 году, когда украинцы получили 60 960 свидетельств, соотношение было 1 к 2,7, а годом ранее — 1 к 3,2.

Подчеркивается, что к такому изменению тенденций на рынке труда водителей привела, очевидно, война в Украине, которая ограничила приток водителей оттуда. Одновременно большую роль сыграли санкции против Беларуси — запрет белорусским перевозчикам на передвижение по Евросоюзу. Это вынудило многих водителей покинуть белорусские фирмы и искать работу у перевозчиков, зарегистрированных в Польше.

К слову, на польских предприятиях появляется все больше водителей и из других стран вне ЕС. После Украины и Беларуси в топе идут Молдова и Казахстан, но цифры там на порядок, а то и два меньше: из Молдовы приехало 2388 новых водителей, а из Казахстана — 618 (за пару лет цифры выросли в разы). Еще 5952 свидетельства получили водители из «иных стран», в их числе — даже граждане Индонезии, Филиппин и Индии.

Всего же в Польше в 2022 году работало 160 664 водителя из стран вне Европейского союза — это на 32 тыс. больше, чем годом ранее, и на 57,5 тыс. больше, чем в 2020-м.

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