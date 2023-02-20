«Поляки не ожидали такого «захода» 7 20.02.2023, 11:24

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Белорусы рассказали об особенностях жизни за границей.

Журналисты devby.io поговорили с айтишниками, которые организовали для себя Беларусь за пределами Беларуси и почти не соприкасаются с реальностью в новой стране. Узнали, как это.

«Кредитный „дарадца“ — белорус, и агент по недвижимости тоже»

— Живу в Гданьске, работаю с белорусами, хожу на дни рождения к белорусам, выходные провожу в компании белорусов. Стригусь у белоруски, а жена делает маникюр у белоруски.

Зефир бобруйский беру в украинском магазине, а пельмени и сало — у одного белоруса, который делает их сам и продает через телеграм-чат. А еще у белорусов можно заказать суши. Я пока не пробовал, но соседи все время там берут.

Мой кредитный «дарадца» — белорус. И агент по недвижимости, через которую мы искали квартиру, — она переехала сюда давно. Автомобиль мы ремонтируем у белоруса, у него тут СТО, уже два раза были там — приличный сервис.

В итоге с Польшей я соприкасаюсь только когда хожу в бедронку, а еще когда хожу в ужонд.

Польский я учу — но чуть-чуть, больше чтобы понимать местных. Соприкасаться с Польшей особого желания нет, так как все потребности в общении и по другим направлениям закрыты. Летом пару раз звал соседа по офису, поляка, на барбекю — но он все время отказывался, говорил, что после ковида они намного меньше общаются со всеми. Но когда он «вернется к прежней жизни», мы обязательно сходим.

Иногда моих детей в детском саду приглашают на дни рождения поляки — домой или в кафе, или в игровую зону в торговом центре. Но у них не прнято, как у нас, — тусить с другими родителями, пока дети играют. Они просто оставляют ребенка в кафе или в квартире и уезжают, а потом забирают, когда праздник заканчивается. Здесь считают, что праздник для детей, а ты просто его привел и забрал.

Кстати, когда наши попадают на такие дни рождения, — они рвут все шаблоны. Мой сосед из Минска недавно водил ребенка на детский праздник: он пришел с женой, они принесли вино. Рассказывал, что поляки не ожидали такого «захода», но подстроились — и все приятно провели время, вроде.

Я еще не определился, где осесть, возможно, нам придется ехать дальше — туда, где клиент. И это тоже причина, почему я серьезно не учу польский. Зато мои дети уже через полгода общались по-польски почти без акцента.

«Увечары я паехаў на красфіт — там таксама займаюцца белорусы»

— Беларусь не адпускае нават у Вiльнi. Мы перавезлi сюды сваю маленькую IТ-каманду. У сераду працавалі ў «Iмагуру»: тры нашыя супрацоўнiкі, адзiн былы калега i адзiн знаёмы дата-саентыст — усе беларусы. Потым увечары я паехаў на красфіт — там таксама займаюцца беларусы.

У чацвер працаваў з іншага каворкінга, у знаёмай IТ-каманды з беларускімі каранямі, а ўвечары мы паехалі на трэніроўку сваёй беларускай каманды па футболе. У пятніцу на раёне сустрэў сябра, які паказваў сваёй мацi модны раён Паўпіс. А ў нядзелю мы хадзiлi на мерапрыемства «Вершы на асфальце» ад Хадановіча і яшчэ набылі 5 квіткоў на канцэрт Вольскага ў Вільні.

«Dzień dobry», «dobry wieczór», «Ile to kosztuje» — максимум, что я использую

— Так получилось, что, живя в Польше, я минимально использую польский. Общаться по-польски приходится:

когда я выгуливаю собаку — и поляки меня о чем-нибудь спрашивают;

когда в магазине встречаю продавца-поляка, что сейчас бывает нечасто.

«Dzień dobry» и «dobry wieczór», а также «Ile to kosztuje» — это максимум, который я использую для общения. Но оговорюсь: это не касается тех случаев, когда я иду в ужонд или какие-нибудь учреждения. А еще в кафе — там я общаюсь и по-английски, и по-польски.

Не раз поляки напоминали мне в смол-токах на улице: если живешь в Польше — будь добр общайся на нашем языке. Но я не знаю, в какой стране буду жить, например, через 3 года, поэтому мы с женой сейчас не инвестируем в изучение польского языка. Походили на курсы, выучили базу — и пока все.

Когда я встречаю ребят из Беларуси или Украины — общаюсь и по-русски, и по-белорусски, и по-украински.

Что еще белорусского в моей повседневной жизни — еда, хоть это и редкость. До войны с ней было проще, белорусские продукты продавались в местных магазинах, сейчас — все сложнее.

Но где-то раз в полгода к нам приезжают родные и знакомые — они привозят по списку: лекарства (потому что здесь многое по рецепту), сгущенку, чипсы Lay’s с крабом, зефир, халву из семечек подсолнечника, сырки.

Недавно у нас гостили родители. Незадлго до поездки они ходили по магазинам и звонили нам постоянно: «Брать — не брать?»

Недавно у нас был квест: искали сладкие кукурузные палочки. Нашли — но украинские. То же самое с овсянкой. Со специями — однако в этом случае спасают грузинские лавочки. Кстати, когда мы ездили в Берлин, нам показывали магазинчик, в котором продавались белорусские продукты — остатки.

У нас во Вроцлаве культурная движуха слабенькая. Тем не менее к нам приезжал J-Морс — ходили на концерт. Здесь есть комьюнити от ребят из Мозыря — мы были у них на мастер-классах по гончарной лепке. Плюс здесь много квиз-пабов от ребят, что переехали из Беларуси.

Мы общаемся с другими белорусами в чатиках, встречаемся вживую. С поляками — в меньшей степени из-за языкового барьера, который мы не стремимся перепрыгнуть. У нас в подъезде живет три украинских семьи и одна белорусская — это мы, остальные семей 10 — поляки. С этими украинцами мы общаемся каждый день.

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