Белорусы получили жировки за январь по повышенным тарифам 1 20.02.2023, 11:29

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Платежи весомо выросли.

В Беларуси с 1 января повысили тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги «Зеркало» посмотрело, как изменились в январе платежи за ЖКУ.

Тарифы на ЖКУ в этом году поднимут дважды. Первое повышение на многие услуги было с 1 января. Чиновники анонсировали, что после январского роста тарифов жировки якобы потяжелеют на 9,53 рубля. Однако речь не про все жилье, а только про типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими (ранее говорилось про жилье в 48 квадратных метров). При этом проживающие должны вписаться в нормы по льготному потреблению, чтобы подорожание не превысило анонсированные 9,53 рубля.

С 1 июня должны подорожать отопление и подогрев воды — на 4,39 рубля. В общей сложности после январского и июньского повышений жировка для типовой двушки должна подорожать на 13,92 рубля.

Как изменились суммы в жировках в квартирах разной площади

В квартирах разной площади подорожание отличается. В некоторым жилье превысили анонсированный рост тарифов на ЖКУ, но и площадь такой недвижимости больше, чем типовой двушки.

К примеру, за трехкомнатную квартиру в Бресте площадью 94 квадратных метра, в которой зарегистрированы шесть человек, в январе вышло 189,09 рубля. По декабрьским тарифам за этот же объем потребленных услуг было бы 175,56 рубля. Прибавка — 13,53 рубля.

Если посчитать отопление и подогрев воды по тарифам, которые введут с июня, то в январе жировка была бы тяжелее на 9,3 рубля. То есть конкретно для этой трешки жировка из-за повышения в два этапа тарифов потяжелела почти на 23 рубля.

В Минске в двушке на 63 квадратных метра, в которой проживают три человека, жировка за январь затянула почти 111 рублей. По декабрьским тарифам эта сумма была бы почти 102 рубля. Рост — на 9 рублей. А если посчитать отопление и подогрев воды за январь по повышенным июньским тарифам, то жировка для этой квартиры за два этапа повышения потяжелела бы почти на 13,6 рубля.

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