Названы семь растений, которые помогут укрепить кости 20.02.2023, 11:47

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Одно из них — базилик.

Регулярное потребление травяных чаев из некоторых растений может оказать большую помощь в облегчении состояния при различных проблемах с костями, таких как воспаление или воздействие свободных радикалов на наши суставы.

Костная система человека представляет собой сложную структуру, основная функция которой заключается в обеспечении поддержки и мобильности тела, что позволяет нам делать множество вещей. Поэтому стоит позаботиться о своем здоровье и укрепить кости в качестве профилактики.

Наши кости скреплены вместе связками, сухожилиями и хрящями и, кроме того, участвуют в производстве красных и белых кровяных клеток.

Фактически, они также являются своего рода хранилищем для большого количества необходимых питательных веществ и, следовательно, тесно связаны с нашим иммунным здоровьем.

Проблема в том, что наша костная система тоже может страдать от болезней и, к сожалению, многие внешние и внутренние факторы могут ухудшить состояние наших костей.

Как следствие, возникают сильные недомогания и воспалительные реакции. Они, по мере своего развития, значительно влияют на качество жизни.

Однако этих проблем можно избежать. Есть полезные привычки и натуральные лечебные средства, которые помогают укрепить кости.

Сайт Steptohealth назвал 7 лекарственных растений, которые благодаря своим свойствам идеально подходят для защиты костной системы.

Растения, которые помогут укрепить кости

1. Базилик

Базилик – очень популярная приправа. Его зеленые листья содержат кальций, который необходим для здоровья костей.

Этот важный минерал помогает укрепить кости и предотвращает износ, связанный с процессом старения.

Вы можете добавлять листья базилика в салаты, делать соус песто или заваривать из базилика травяной чай.

2. Люцерна

Ростки люцерны богаты всеми основными минералами, которые необходимы для здоровья костей.

Ее противовоспалительные соединения помогают блокировать негативное воздействие свободных радикалов. Кроме того, они уменьшают риск развития хронических заболеваний.

Следует отметить, что люцерна также обладает эффектами, сходными с воздействием гормона эстрогена, который важен для того, чтобы избежать потери плотности костной ткани.

• Это растение можно добавлять в салаты и натуральные соки.

• Также вы можете найти пищевые добавки, содержащие люцерну.

3. Ива

Ива – растение, богатое салициловой кислотой. Она обладает болеутоляющим эффектом, который помогает контролировать различные заболевания, в том числе болезни костей.

Противовоспалительные и антиоксидантные свойства ивы помогают восстанавливать здоровье костей, предотвращая проблемы в опорно-двигательной системе.

• В этих целях рекомендуется пить настой ивовой коры 2 раза в день (не больше).

4. Одуванчик

Хотя одуванчик известен своим мочегонным эффектом, следует упомянуть, что он также содержит вещества, которые помогают укрепить кости.

Среди них можно особо выделить такие минералы, как кальций и магний, которые необходимы для поддержания плотности костной ткани.

Противовоспалительные и детоксицирующие свойства одуванчика улучшают кровообращение и помогают поддерживать производство красных и белых клеток крови.

• Принимайте настой из одуванчика 3 раза в день.

5. Крапива

Одно из преимуществ крапивы связано с ее способностью защищать кости от воздействия свободных радикалов.

Крапива содержит большое количество железа, кальция и магния. Эти минералы сохраняют наши кости сильными.

• Чтобы воспользоваться ее свойствами, пейте 2 маленьких стакана настоя крапивы в день.

6. Хвощ

Хвощ – это кладезь питательных веществ. Это растение также полезно для костей и суставов.

Это объясняется его болеутоляющими и противовоспалительными свойствами, которые помогают облегчить боль, снять воспаление и другие симптомы, которые обычно сопутствуют проблемам с костями.

Витамины, которые содержатся в хвоще, поддерживают процессы синтеза коллагена, ключевого вещества для сохранения здоровья костной и соединительной ткани.

Коллаген восстанавливает хрящевую ткань и предотвращает ее износ, из-за которого кости начинают тереться друг о друга и разрушаются.

• Пейте 2 или 3 стакана настоя хвоща ежедневно, по крайней мере 3 раза в неделю.

7. Ромашка

Ромашка является одним из самых популярных растений, используемых в альтернативной натуральной медицине.

Многие используют ее болеутоляющие и успокоительные свойства в лечении самых разных заболеваний.

Мало кто знает, что ромашка также полезна для здоровья костей, не только из-за своих противовоспалительных свойств, но и из-за содержания минеральных веществ.

Прием ромашки уменьшает отек, который влияет на подвижность и, кроме того, смазывает хрящ и связки, соединяющие кости.

• Пейте отвар ромашки ежедневно, до 3 раз в день.

• Используйте ее в качестве наружного средства – в ваннах или компрессах в случае боли и воспаления.

Как вы можете видеть, существует множество растений, свойства которых помогают укрепить кости, сохранить их сильными и здоровыми.

Регулярно пейте эти отвары в качестве профилактики заболеваний, влияющих на опорно-двигательную систему.

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