«Ник и Майк»: Обладатели значков от Лукашенко станут расходным материалом 1 20.02.2023, 11:53

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Значок не просто так вручают.

Синепалый синегуб вернулся от своего собрата по несчастью и решил сразу же готовить ополчение. Это последний резерв ставки на случай, когда после агрессии против Украины придет закономерный результат и придется отстреливаться не от «злобного НАТО», а исключительно от своего народа и добровольцев. И здесь не очень хорошие новости для двух категорий, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

1. Военнообязанные. Хунта учла ошибки российского агрессора. Списки сверены. Граждане приучены к тому, что сходить в военкомат - это не страшно. Критерии годности снижены. Для тех, кто не попадет в эту категорию - есть ополчение.

2. Обладатели значков «Служба режиму». Особенно те, кто не в центральных аппаратах. Это как раз тот самый расходный материал. Значок не просто так вручают. К нему может быть дополнение в виде черного пластикового пакета.

Одновременно синепалый синегуб продолжает демонстрировать, что география была не его предметом. Ядерные угрозы пока исходят исключительно от стран, лежащих на востоке. Это Россия, КНДР. Хотели бы в этот клуб шантажистов вступить иранская и белорусская хунты. Но пока не сильно получается.

Пока во Дворце рассуждают о ядерном оружии и ополчении, китайский министр иностранных дел совершает последнюю попытку вразумить бункерного деда и превратить речь о войне в мольбу о переговорах.

Получится ли?

И еще одна важная история. В Украине продолжается сбор подписей за присвоение бойцу полка Калиновского Эдуарду Лобова звания Героя Украины посмертно.

На данный момент уже собрано две тысячи подписей. Для того, чтобы петиция была рассмотрена, нужно 25 тысяч. Подписаться можно здесь (правда, только гражданам Украины. Если у вас есть знакомые, перешлите им ссылку).

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