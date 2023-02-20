закрыть
20 февраля 2023, понедельник, 12:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Еле ушел от столкновения»

  • 20.02.2023, 12:05
«Еле ушел от столкновения»

На видео попали резкие маневры водителя на подъезде к минскому Уручью.

Выше скорость — выше риски. Практика показывает, что в неприятную ситуацию можно угодить, ничего особенного для этого не сделав: едешь спокойно в своей полосе, как вдруг впереди кто-то резкий вываливается туда без предупреждения. Остается рассчитывать на собственную реакцию и на везение.

Своим видео с МКАД поделился с «Онлайнером» читатель. Дело было на внутреннем кольце при подъезде к Уручью.

— Еле ушел от столкновения. Пожалуйста, думайте, что вы делаете за рулем. Может, и неумышленно меня так вырезали, но доли секунды — и было бы очень печально, — убежден водитель.

Другой читатель пересекся с резким парнем на трассе М2 (Минск — Национальный аэропорт Минск) возле Кургана Славы. Водитель микроавтобуса вырулил с развязки по широкой траектории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса    Артем Черников
Лекция про любовь в колхозном клубе
Лекция про любовь в колхозном клубе Ирина Халип
Репетиция путинского провала
Репетиция путинского провала Алексей Тихонов