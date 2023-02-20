«Еле ушел от столкновения» 20.02.2023, 12:05

На видео попали резкие маневры водителя на подъезде к минскому Уручью.

Выше скорость — выше риски. Практика показывает, что в неприятную ситуацию можно угодить, ничего особенного для этого не сделав: едешь спокойно в своей полосе, как вдруг впереди кто-то резкий вываливается туда без предупреждения. Остается рассчитывать на собственную реакцию и на везение.

Своим видео с МКАД поделился с «Онлайнером» читатель. Дело было на внутреннем кольце при подъезде к Уручью.

— Еле ушел от столкновения. Пожалуйста, думайте, что вы делаете за рулем. Может, и неумышленно меня так вырезали, но доли секунды — и было бы очень печально, — убежден водитель.

Другой читатель пересекся с резким парнем на трассе М2 (Минск — Национальный аэропорт Минск) возле Кургана Славы. Водитель микроавтобуса вырулил с развязки по широкой траектории.

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