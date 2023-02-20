Лукашисты готовятся к повальной мобилизации? 7 20.02.2023, 12:14

13,028

В Беларуси пытаются определить мобилизационный потенциал.

Заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Андрей Богодель попытался оценить мобилизационный потенциал Беларуси.

«На самом деле, военные организации государства не ограничиваются только Вооруженными силами. Органы пограничной службы, внутренние войска, Следственный комитет, органы государственной безопасности. Если мы говорим об этом, то 1,5-2 миллиона – это реальные возможности наши», — заявил он в эфире одного из государственных телеканалов.

Для сравнения, численность мужского населения в возрасте 15-54 года, по данным Белстата, составляла на начало 2022 года почти 2,4 млн человек, а в возрасте 20-49 лет — 1,87 млн человек.

Надо отметить, что, согласно белорусскому законодательству, предельный возраст нахождения в запасе военнообязанных для солдат, матросов, сержантов и старшин составляет 50 лет, для прапорщиков, мичманов и младших офицеров — 55 лет, офицеры состоят в запасе до возраста 60 лет, а высшие офицеры — до 65 лет. Женщины находятся в запасе до возраста в 45 или 50 лет, в зависимости от звания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».