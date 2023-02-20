Журналист Bild: Байден в Киеве

Журналист Bild: Байден в Киеве2
- 20.02.2023, 12:38
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Перекрыт центр украинской столицы.
Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Об этом сообщил журналист немецкого издания Bild Юлиан Рьопке.
«Байден в Киеве. Город, который должен был находиться под контролем России 360 дней. Какой сильный знак диктатору Путину», — написал он в Twitter.
В понедельник, 20 февраля в Киеве перекрыли движение по многим улицам, включая центральные районы и районы, близкие к посольству США.
Также в столице был замечен большой кортеж.