Журналист Bild: Байден в Киеве 2 20.02.2023, 12:38

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фото: reuters

Перекрыт центр украинской столицы.

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Об этом сообщил журналист немецкого издания Bild Юлиан Рьопке.

«Байден в Киеве. Город, который должен был находиться под контролем России 360 дней. Какой сильный знак диктатору Путину», — написал он в Twitter.

В понедельник, 20 февраля в Киеве перекрыли движение по многим улицам, включая центральные районы и районы, близкие к посольству США.

Также в столице был замечен большой кортеж.

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