«Предприятие загружено всего на 40–45 %» 20.02.2023, 12:42

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Экс-работник «Металлопрокатной компании» рассказал, как работает завод в Миорах.

Летом 2021 года власти бросили за решетку руководство металлопрокатного завода в Миорах, назначили руководителем бывшего генерала, объявили простой, а позже – и банкротство предприятия. В августе 2022-го Лукашенко его просто «национализировал». Один из рабочих, который до недавнего времени работал на заводе в Миорах, анонимно рассказал «Белсату», насколько загружено предприятие, кто им управляет и сколько зарабатывают работники.

Мощности используются на 40–45 %

«Насколько знаю, в конце 2022 года предприятие было загружено всего на 40–45 %. При мощности 12 тысяч тонн мы производили самое большее 4–4,5 тысяч тонн белой жести в месяц. За несколько лет мы, по сути, ни разу не достигли даже 50 %», – говорит бывший сотрудник Миорского металлопрокатного завода Александр.

Александр рассказывает, что до 90 % произведенной продукции завод сейчас поставляет в Россию, хотя еще в начале 2021 года основным направлением поставок была Европа. Завод начинал с изготовления черной жести (прокатывали толстую, горячо катаную жесть, которую закупали в Германии и России), а в середине 2021 года начали переходить на белую (тонкий прокат покрывался оловом).

Однако в июне 2021 года руководство завода было взято под стражу. Силовики задержали тогда около 15 человек, большую часть которых через 10 дней выпустили. На гендиректора предприятия Петра Шимуковича, его заместителя по экономике и финансам Дмитрия Славникова и руководителя совета директоров Алексея Коваленка завели уголовное дело. Обвинили в том числе в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424 УК) и уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 УК).

«Все работники были тогда возмущены теми задержаниями. Ведь работали мы хорошо. Реально этот завод для Миор был спасением, и все ценили его руководство.

Ну и, конечно, рабочих интересовало, что вообще случится с заводом, где они получали, по меркам Миор, нормальные зарплаты. Мы даже письмо готовили, собирали подписи, чтобы освободили руководителей. Все жалели их и переживали. Потому что люди очень много сделали для Миор», – делится наш собеседник.

По словам Александра, гендиректор Петр Шимукович и его заместитель Дмитрий Славников вышли на свободу в начале 2022 года, но в каком статусе – неизвестно. Похоже, что следствие по возбужденному против них делу продолжается до сих пор (Алексей Коваленок, по информации источника, до сих пор находится под стражей, но подтвердить эту информацию не удалось).

Генерал вместо бизнесмена

Как рассказывает бывший работник металлопрокатного завода, после задержания гендиректора руководить предприятием поставили бывшего заместителя начальника Генштаба ВС РБ генерала-майора в отставке Игоря Глода. Но, по словам Александра, он ничем не занимался. Начались проблемы, прежде всего – с банками.

«Мы еще в июле 2021-го докатывали то, что было ранее закуплено на российской «Северстали» и «Магнитке» – и больше средств на закупку сырья предприятие не имело. В августе объявили простой. Где-то, наверное, полгода стояли. Большинство работников ушли в вынужденный отпуск и получали две трети зарплаты. Все это и привело к банкротству», – рассказывает Александр.

Он говорит, что во время простоя часть сотрудников уволилась с завода. Отчасти – из-за неопределенности, ведь даже на две трети зарплаты – около 600 рублей – в Миорах можно было прожить. Но были и сокращения. Из Миор уехали также руководители среднего звена, которых нанимали в России. В общем же, средняя зарплата на предприятии к лету 2022 года составляла 1100 рублей (простые рабочие получали 900–1000 рублей). А в июле 2022 года, когда на завод назначили антикризисного управляющего, зарплату подняли в полтора раза. Простой рабочий зарабатывал 1300–1500 рублей.

После начала войны в Украине миорский завод стал работать по давальческой схеме с предприятием «Белцветмет». Оно закупало сырье, давало заводу на переработку, забирало готовую продукцию. Кому «Белцветмет» ее продавал, доподлинно неизвестно, но, по слухам, 90 % шло уже тогда в Россию, частично – в Казахстан. О возможности поставлять в Европу речи уже не было – начали действовать санкции.

«Если бы дали работать не из-под палки»

В августе 2022 года завод стал собственностью государства. О его национализации заявил Лукашенко, когда 8 августа посетил Миоры. Назначил также нового гендиректора. Заводом руководит сейчас бывший заместитель гендиректора по производству Владимир Дьяконов – гражданин России, работавший ранее заместителем главного прокатчика на Магнитогорском металлургическом комбинате. Все имущество бывшего «ММПЗ-групп» было передано новой организации – ОАО «Металлопрокатная компания», которую еще весной того же года учредил «Белцветмет».

«Нас за несколько дней предупредили, что, по-моему, с 15 ноября 2022 года нас всех переведут в эту компанию, а также отдадут ей все имущество завода. И вот в течение одного дня перевели всех – около 600 человек. Сейчас завод работает под вывеской «Металлопрокатной компании», – говорит Александр.

Чтобы как-то исправить ситуацию, «Металлопрокатную компанию» включили также в СЭЗ «Витебск» (предприятие имеет сейчас налоговые льготы), но особых успехов пока не наблюдается. По словам бывшего сотрудника завода, основные объемы белой жести, которую производят в Миорах, идут в Россию. Замечает, что вряд ли в военных целях, так как миорская жесть очень тонкая (0,1–0,2 мм). Из нее, например, изготавливают банки для пива или сгущенного молока (сырье закупает Рогачевский молочный комбинат).

Свои мощности компания использует только на 40–45 %, говорит Александр.

«Если бы дали работать не из-под палки и не по указке государства, а как раз под руководством частника, который знает, куда сбыть продукцию и по каким ценам, то, думаю, завод был бы загружен на все 100. Даже в ситуации санкций. Эти люди, которым шьют статьи, были очень предприимчивы и что-нибудь придумали бы», – уверен он.

Санкции и запчасти

Александр говорит, что санкции не только закрыли для теперь уже государственной компании западный рынок, но и очень осложнили ситуацию с запчастями, так как на заводе стоит качественное немецкое оборудование. Китайские детали в случае поломок – не очень подходящий вариант. Рассказывает, как из-за испорченного подшипника остановилась целая линия, так как никак не могли найти аналогов.

«Я считаю, что даже если это продлится год–два, наши государственные «деятели» не смогут полностью «закопать» этот завод. Я оптимист. В будущем, в новой, свободной Беларуси, когда снимут санкции и мы будем иметь выход в Европу, а люди выйдут из тюрем – будем иметь хорошие перспективы», – подытоживает бывший работник Миорского металлопрокатного завода Александр.

По официальной информации, «Металлопрокатная компания» поставляет в Россию 80 % своей продукции. На заводе работает около 600 человек.

В ноябре 2022 года на миорском заводе снова произошел «хапун», в ходе которого были задержаны самое малое пять человек. Александр считает, что задержания не были связаны с «национализацией завода» и сменой руководства, а прошли в рамках «обычного регионального налета», как до этого в Поставах и Верхнедвинске, а позже – в Браславе.

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