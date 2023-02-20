У россиян началась истерика из-за визита Джо Байдена в Киев
- 20.02.2023, 13:08
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Российское командование обвиняют в трусости.
В российских соцсетях началась истерика из-за визита президента США Джо Байдена в Киев.
Пользователи рунета требуют «ударить по Киеву ракетами», а также обвиняют российское командование в трусости.
Как писал сайт Charter97.org, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Однако речь идет не о ракетных обстрелах, которые требуют россияне, а об активности российской авиации на территории Беларуси.