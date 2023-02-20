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У россиян началась истерика из-за визита Джо Байдена в Киев

  • 20.02.2023, 13:08
  • 1,742
У россиян началась истерика из-за визита Джо Байдена в Киев

Российское командование обвиняют в трусости.

В российских соцсетях началась истерика из-за визита президента США Джо Байдена в Киев.

Пользователи рунета требуют «ударить по Киеву ракетами», а также обвиняют российское командование в трусости.

Как писал сайт Charter97.org, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Однако речь идет не о ракетных обстрелах, которые требуют россияне, а об активности российской авиации на территории Беларуси.

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