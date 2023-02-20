В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 20.02.2023, 13:09

Белорусов предупредили о сильном ветре.

В Беларуси в понедельник, 20 февраля, сохранится сильный ветер. Оранжевый уровень опасности сохраняется.

«Днем 20 февраля (понедельник) на большей части территории республики сохранится усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с», — проинформировали синоптики.

Сегодня в стране будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки на большей части территории: снег, мокрый снег, по западу переходящий в дождь. Максимальная температура воздуха -2… +3°С, в юго-западных районах до +5°С.

В Минске во второй половине дня возможен снег. Температура воздуха утром 0… -2°С, днем 0… +2°С, вечером 0… +2°С.

Напомним, в субботу сильный ветер в Бресте повредил половину стены в 15-этажке.

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