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Специалисты рассказали, как быть продуктивным в течение всего дня

  • 20.02.2023, 13:19
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Специалисты рассказали, как быть продуктивным в течение всего дня

Пять дельных советов.

Каждому из нас часто не хватает мотивации и сил, чтобы выполнять все, что спланировали. К сожалению, в сутках всего 24 часа и мы не можем остановить время, но мы можем контролировать собственную производительность. Так как делать только то, что действительно важно и первоочередное – читайте в материале 24 канала.

Чтобы все успевать в течение дня больше, нужно мудро распределять свое время и задачи. Это поможет значительно повысить уровень производительности и добиваться поставленных целей результативнее и быстрее, особенно в работе.

Заключайте список дел

Советуем заранее сформировать список своих дел и задач, ориентируясь на их важность. Не важно, делаете ли вы это в блокноте или в Google календаре. В первую очередь лучше приступить к выполнению более сложных задач и как только вы их выполните, то можете переходить к более легким.

Также записанный список дел поможет отслеживать ваш прогресс, а вычеркивание выполненных пунктов, как утверждает автор книг по саморазвитию Брайан Трейси, дарит человеку большое чувство морального удовлетворения.

Не пытайтесь сосредоточиться на всем одновременно

Прежде чем перейти к выполнению другой задачи, сфокусируйтесь и закончите предыдущее. Есть мнение, что многофункциональность – это полезно, поэтому люди пытаются сразу выполнять несколько задач. Однако это не так, потому что наш мозг не предназначен для того, чтобы выполнять многие задачи одновременно.

Такая вечная беготня и попытки выполнить все сразу негативно влияют на психику. Наш мозг провоцирует тревогу, когда мы что-то не успеваем или терпим неудачи и поражения. Так что лучше все выполнять по очереди.

Научитесь говорить «Нет»

Иногда это слово дается довольно тяжело. Но уметь отказывать – это нормально. Так вы защищаете свои личные границы и учитесь принимать важные решения самостоятельно. Говоря «Нет», вы учитесь управлять человеческими ожиданиями по отношению к вам и становитесь ответственными за свое время и свою жизнь.

Позвольте себе иногда полениться

Важно не винить себя за то, чтобы вы не работаете 24/7 и иногда ленитесь. Ничего не делая, мы позволяем нашему мозгу и телу отдохнуть. Однако здесь тоже важно сохранять равновесие и не позволить лениванию превратиться в вредную привычку.

Управляйте своим настроением

Чаще настроение человека изменяется под влиянием внешних мыслей или возникших обстоятельств. Многие системы управления подчас устроены так, будто люди – это работы и не испытывают чувств.

Многие исследования показывают, что начало дня оказывает большое влияние на производительность человека. Если у вас плохое настроение, то вы прокрестиваете из-за чего и становитесь менее эффективными. Попытайтесь понять, что управляет вашим настроением и вызывает у вас определенные эмоции. Тогда вам будет легко справиться с этим.

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