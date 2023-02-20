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Байден в Киеве анонсировал новый пакет помощи для ВСУ

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  • 20.02.2023, 13:22
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Байден в Киеве анонсировал новый пакет помощи для ВСУ

О нем будет объявлено завтра.

Украина получит новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов Америки на $500 миллионов. Он будет объявлен уже завтра, заявил во время визита в Киев президент США Джо Байден.

«Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он был уверен, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что может пережить нас. Но он абсолютно ошибся», — приводит Белый дом слова Байдена.

Как писал сайт Charter97.org, президент США Джо Байден прибыл в Киев. Cегодня Байден должен был посетить Польшу. Затем появилась информация, что визит главы Белого дома перенесен на 21 февраля.

До последнего момента информация о приезде президента США держалась в секрете. Издание Politico опубликовало статью, где говорилось, что администрация Байдена рассматривала его визит в Украину, но отказалась от этой идеи. Однако президент США все-таки прибыл в Украину.

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