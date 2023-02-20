Байден в Киеве анонсировал новый пакет помощи для ВСУ 3 20.02.2023, 13:22

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О нем будет объявлено завтра.

Украина получит новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов Америки на $500 миллионов. Он будет объявлен уже завтра, заявил во время визита в Киев президент США Джо Байден.

«Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он был уверен, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что может пережить нас. Но он абсолютно ошибся», — приводит Белый дом слова Байдена.

When Putin launched his invasion nearly one year ago, he thought Ukraine was weak and the West was divided. He thought he could outlast us. But he was dead wrong. — President Biden (@POTUS) February 20, 2023

Как писал сайт Charter97.org, президент США Джо Байден прибыл в Киев. Cегодня Байден должен был посетить Польшу. Затем появилась информация, что визит главы Белого дома перенесен на 21 февраля.

До последнего момента информация о приезде президента США держалась в секрете. Издание Politico опубликовало статью, где говорилось, что администрация Байдена рассматривала его визит в Украину, но отказалась от этой идеи. Однако президент США все-таки прибыл в Украину.

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