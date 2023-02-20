«Решила, что буду воплощать в жизнь все смелые идеи» 20.02.2023, 13:39

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Как белоруска сделала просторную квартиру из 28-ми квадратных метров.

Дизайнеры готовы предложить нам тысячу решений для обустройства квартиры. Подобрать цвета, продумать освещение, сделать мебельные чертежи и даже заказать декор. Только бы хватало денег на воплощение всех задумок. Но как живут они сами? Ремонтируют и обставляют метры по последнему слову моды или, как сапожник без сапог, сидят в скучных блеклых помещениях, давая волю фантазии только на чужих «квадратах»?

Журналисты onliner.by отправились в гости к специалисту: Олеся Чикильдина рассказала, как в одной комнате уместить диван и полноценную кровать и зачем ей нужна зеркальная стена (точно не для занятий балетом).

Когда вся площадь — 28 «квадратов»

Квартиры-студии давно и плотно вошли в наш «рацион». Да, это точно не жилье мечты, но всяко лучше, чем съемные метры, где ты, во-первых, находишься на птичьих правах, а во-вторых, каждый месяц отдаешь деньги кому-то другому, не получая даже квадратного сантиметра в собственность. И если плата по кредиту сопоставима с теми сотнями рублей, что уходят в карман чужим людям, то почему бы не обзавестись собственной студией.

Впрочем, шиковать в небольших квартирах не приходится. Когда вся площадь — 28 квадратных метров, а кухня-гостиная — 17, неизбежно придется искать компромиссы.

— В строительство квартиры в «Новой Боровой» я вступала на стадии котлована: так было дешевле, плюс появлялась возможность выбрать нужный этаж. Большим плюсом для меня было то, что жилье предлагалось с чистовой отделкой и частично мебелью. Вкусу застройщика я доверяла: белые стены и потолки, ламинат под натуральное дерево и светлая плитка в санузле — что еще нужно для первой квартиры, — вспоминает Олеся. — Ждать ключи пришлось где-то полтора года. Но зато к тому дню, когда нас позвали на приемку, я была уже полностью готова: приехала, осмотрела, подписала акт и начала заносить вещи — они уже лежали в машине.

Общий метраж и планировку собственного жилья я, конечно, знала с самого начала. Но все равно, когда зашла в квартиру впервые, подумала: какая же она маленькая. Очень маленькая. Хотелось добавить хотя бы метр в длину, чтобы все красиво становилось и было ощущение свободного пространства. Но изменить что-либо в массовом строительстве невозможно, а присоединять балконы и лоджии к жилым помещениям по закону нельзя. Благо хотя бы окно запроектировали большое и до самого пола, иначе было бы ощущение какой-то коробочки.

С ходу стало понятно, что с этим «исходником» надо что-то делать, а именно — расширять, хотя бы зрительно.

Девушка признается, что квартира изначально планировалась для проживания одного — максимум двух взрослых людей. Исходя из этого и строились визуал и функционал.

— Работая дизайнером, я периодически предлагала клиентам необычные решения. Но они зачастую отказывались, предпочитая что-то знакомое и проверенное. Поэтому, когда у меня появилась своя жилплощадь, решила, что буду воплощать в жизнь все смелые идеи: на ком еще экспериментировать, как не на себе.

И первым делом захотела осуществить давнюю задумку: сделать полностью зеркальную стену, которая будет не только расширять пространство, но и давать больше света. Естественные свойства зеркала решила использовать и в еще одной плоскости — путем установки компактных «половинок» мебели, которые благодаря отражению будут казаться «целыми». Ну и цвет — без него никуда. Я человек, который любит вплетать яркие акценты, но делать это так, чтобы цвет смотрелся органично, не выглядел странно или пошло. На такой небольшой площади сделать это достаточно сложно, но опять же — на какой риск не пойдешь ради науки, — улыбается девушка.

Шкаф-кровать-диван

Впрочем, к наведению красоты дизайнер приступила не сразу. Сначала закрывались базовые потребности: надо было продумать, где и как спать, а также готовить еду.

— Квартира передавалась с уже готовой кухонной мебелью и бытовой техникой. То есть комфортно жить можно было с первого дня, но, понятное дело, хотелось эту базу довести до ума, усовершенствовав имеющуюся конструкцию. Так, на своих местах стояли холодильник, варочная поверхность, вытяжка, духовка, но посудомойки не то что не было, для нее даже не выделялось место.

Чтобы исправить эту ситуацию, я решила продлить кухонную стену на 45 см. Да, прихожая из-за этого становилась чуть меньше, но зато появлялось место для полезной бытовой техники и дополнительные места хранения на кухне. Никаких кирпичей или гипсокартона для этого не понадобилось: все за счет ДСП, который одновременно стал составной частью шкафа для верхних вещей в прихожей.

Также я добавила шкафы под потолок в кухне: в них храню банки, комбайн и другие мелочи, которые нужны далеко не каждый день. В целом, кухня хоть и выглядит очень компактной, но в ней поместилось все, что нужно, в том числе несколько наборов посуды, чтобы принимать гостей. А мест для хранения всякого разного так много, что даже не все шкафчики у меня заняты — так и не придумала, что в некоторые из них положить.

Кстати, яркий оранжевый шкаф в прихожей хоть и имеет ширину всего метр, на самом деле вмещает вещей на два метра. Все благодаря мебельному пантографу, который расположен на втором уровне. Это специальная штанга, на которую вешаются вешалки с одеждой и которая опускается и поднимается — надо только потянуть за специальную ручку. На верхний уровень я отправляю вещи не по сезону, которыми не пользуюсь прямо сейчас. Так у меня в зависимости от времени года меняется местами летний и зимний гардероб, — делится полезной информацией дизайнер.

Шкафы-трансформеры, превращающиеся не в роботов, а в полноценную кровать, видели многие. Но такие конструкции, как правило, «сопровождаются» очень сомнительными с эстетической точки зрения диванами. В нашем же случае диван хорош собой. Как так получилось?

— Для меня очень важно было иметь полноценное спальное место с хорошим ортопедическим матрасом, — продолжает Олеся. — Но и диван был нужен: встретить гостей, самой посидеть за чашечкой кофе или во время чтения. Да и не хотелось загромождать и без того небольшую комнату огромной кроватью. Выход был только один: прятать кровать в шкаф. А диван — под кровать. Готовые конструкции, продающиеся у нас, мне не подходили, пришлось все придумывать самой: делать чертежи, просчитывать размеры, искать исполнителей.

С самим шкафом никаких проблем не возникло: расчертили, заказали распил и сами, вместе с моим молодым человеком, собрали. Да, на это ушли не одни выходные, но понимать, что ты сделал что-то масштабное своими руками, очень здорово. Подъемные механизмы для кровати купили через интернет, благо к ним дают очень подробную инструкцию, в которой даже указано, какие должны быть размеры кровати, отрезы ДСП и так далее. По большому счету это как конструктор — собирай по схеме, и все получится.

Диван по моим эскизам изготовила белорусская компания «Изюм». Главное его отличие — съемные спинки с плотным каркасом, которые «изымаются», когда раскладывается кровать, и становятся частью «подиума», на который опираются ножки. В итоге получается ровная плоскость. Конечно, кровать вышла высокой — около 70—80 см от пола (сам диван имеет высоту 45 см), но это никак не влияет на качество и комфорт сна.

Безусловно, отдельная кровать с тумбочками по краям и красивым изголовьем была бы отличным решением, но не на такой ограниченной площади. К слову, сейчас, уже имея опыт ежедневного использования, я бы усовершенствовала конструкцию дивана: отказалась бы от съемных спинок (которые достаточно тяжелые) в пользу подушек, а основание дивана просто продлила бы.

В компактной студии обращают на себя внимание шторы: они есть не только на окне и балконе, но даже внутри — можно сказать посреди — комнаты.

— Так как я предполагала, что в квартире могут жить двое, то и комфортное существование для двоих человек надо было продумать. А для этого необходимо было отделить кухню от комнаты: вдруг один уже проснулся, а другой еще хочет поспать. И лучше всего для этой цели подходили шторы. При этом я не хотела делать их от стены до стены, лишая тем самым бодрствующего человека дневного света. Поэтому предусмотрела карниз, который как бы «обнимает» кровать, оставляя дневной свет в остальной части комнаты и обеспечивая проход на балкон. Благодаря этому двое человек могут существовать параллельно и не мешать друг другу, — рассказывает дизайнер.

Олеся в Зазеркалье

И все же главная фишка квартиры — зеркальная стена. Смелый шаг: все-таки волей-неволей будешь все время видеть свое отражение. Как бы не сойти с ума.

— На самом деле к зеркалам привыкаешь очень быстро. Честно говоря, в других квартирах мне их уже даже не хватает: надо куда-то специально идти, чтобы на себя посмотреть. В моем же случае ты все время у себя на виду и сразу же понимаешь, удачно ли подобрал сегодня гардероб. Да и сторис снимать очень удобно.

Конечно, пару первых дней надо было привыкнуть. Точнее, даже не дней, а ночей: при свете дня все было нормально, но если ночью вставала попить воды, на какую-то долю секунды пугалась: кто это, — смеется девушка. — Хотя понимаю, что и этого бы не было, если бы я не смотрела ужастики. А вообще, когда зеркала только начали устанавливать, я была просто в шоке: одно, второе, третье — и вот уже комната кажется в два раза больше и залита светом. Это потрясающий эффект.

Дизайнер отмечает, что компаний, которые готовы делать зеркала под заказ, в Минске очень много: только выбирай. И даже высота потолка в 2,8 метра не стала препятствием: как раз подошел стандартный лист.

— Безусловно, мне хотелось избавиться от горизонтальных линий, и это получилось: зеркала нужной высоты не были эксклюзивом. От вертикальных линий, понятно, уже не было куда деваться.

Для отделки стены мне понадобилось десять зеркал шириной по метру. Обошлись они вместе с установкой в $1000 по курсу.

Сам процесс сотрудничества оказался очень простым: приехали ребята, все замерили и сказали ожидать. К моменту их возвращения мне надо было подготовить стену, а именно снять обои, оставив голый бетон. Конечно, они намучились, пока подняли все эти тяжелые листы на нужный этаж (несли и монтировали на специальных присосках). Одно зеркало во время транспортировки вроде бы даже разбилось. Но результат стоил того. Сделали идеально.

Что касается уборки, то, честно признаюсь, я думала, что буду натирать зеркала каждую неделю. Но как оказалось, делать это приходится примерно раз в полгода. Я была удивлена, но зеркала практически не пачкаются: пыль не собирается, пятен и потеков нет. А все потому, что возле этой стены мы особо ничего не делаем: если бы готовили или чистили зубы, то, понятно, оставались бы следы. Но при обычной жизни никакой «урон» зеркалам не наносится. Только если в районе стола локально появится какое-то пятнышко, которое тут же можно легко убрать, — рада неожиданному повороту Олеся.

«Кафельный» комод девушка сделала сама: из многочисленных обрезков ДСП жених Олеси собрал прямоугольник с пятью дверцами, на которые дизайнер наклеила плитку, зафуговав швы в тон картине. «Хотелось добавить другой текстуры, контраста, так как гладкого ДСП уже хватало», — объясняет свой выбор дизайнер.

Красный стол-«половинка» — тоже дело рук пары: придумали конструкцию, состоящую из четырех элементов, заказали распил и собрали раскладной стол на семь человек.

— Все преображение заняло где-то 9—10 месяцев. Безусловно, если бы у меня сразу был бюджет на все, то вопрос был бы закрыт за пару месяцев, а так пришлось растягивать. Но жить было вполне комфортно, и я довольна тем, что получилось, — подытоживает Олеся.

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