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СМИ: Вооруженные дезертиры сбежали в Ростовскую область РФ

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  • 20.02.2023, 14:07
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СМИ: Вооруженные дезертиры сбежали в Ростовскую область РФ

Оккупанты несколько дней назад выехали из Донецкой области.

В Ростовской области РФ разыскивают четверых боевиков из незаконного вооруженного формирования «Батальон Сомали».

Об этом сообщает российский телеграм-канал «Baza».

По предварительным данным, четверо дезертиров несколько дней назад выехали из оккупированной части Донецкой области и отправились в РФ, прихватив с собой автоматы.

«Согласно ориентировке полиции, разыскиваются четверо мужчин в возрасте от 28 до 40 лет – они заехали на территорию Ростовской области 15 февраля. Куда мужчины отправились дальше, неизвестно», – говорится в сообщении.

По меньшей мере двое из разыскиваемых – уроженцы Донецка. Один из них ранее работал в так называемой «полиции ДНР».

«Батальон Сомали» – террористическая незаконная вооруженная группировка, созданная оккупантами на Донбассе еще в 2014 году.

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