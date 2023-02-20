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Лукашенко — просто пешка

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  • Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
  • 20.02.2023, 14:18
  • 5,958
Лукашенко — просто пешка

Он сделает все, что скажет хозяин Кремля.

Диктатор Беларуси рассказал, что если нужно будет, то предоставит России территорию снова, но его войска принимать участия в войне не будет, только если начнется агрессия со стороны Украины.

Во-первых Лукашенко забывается, что это не он решает вопрос о предоставлении территории Путину, ибо он просто пешка. Во-вторых как у него хватило мозга заявить об агрессии со стороны Украины, когда это с его территории пошли танки и с его аэропортов взлетают самолеты?

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