Лукашенко — просто пешка

Лукашенко — просто пешка4
- Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
- 20.02.2023, 14:18
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Он сделает все, что скажет хозяин Кремля.
Диктатор Беларуси рассказал, что если нужно будет, то предоставит России территорию снова, но его войска принимать участия в войне не будет, только если начнется агрессия со стороны Украины.
Во-первых Лукашенко забывается, что это не он решает вопрос о предоставлении территории Путину, ибо он просто пешка. Во-вторых как у него хватило мозга заявить об агрессии со стороны Украины, когда это с его территории пошли танки и с его аэропортов взлетают самолеты?
Телеграм-канал «Кремлевский цирк»