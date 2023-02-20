«Весь день клюет, без перерыва» 2 20.02.2023, 14:28

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Белорусские рыбаки рассказали о своих трофеях.

Для рыбака нет плохой погоды, если из-за поклёвки некогда присесть. Несмотря на дождь и лютый ветер рыбаки тащат увесистые трофеи из водоёмов Брестской области , пишет корреспондент газеты «Ганцевичский час» Ирина Домарацкая.

Рыбный день

За субботу 18 февраля на водохранилище Велута в Лунинецком районе Кристина вытянула десятки лещей. Но особую радость принесли два экземпляра свыше килограмма. Крупные трофеи рыбачка решила забрать домой, а мелкие – выпустит обратно в водоём. Говорит, что погода не помешала рыбалке.

«Когда комфортно рыбаку, тогда рыба не идёт. А сегодня, несмотря на плохую погоду так хорошо ловится, что у меня один из самых продуктивных дней. Весь день клюёт без перерыва. Пока с вами по телефону говорила, три рыбки поймала», – рассказала рыбачка из Лунинца Кристина Ивашкевич.

По словам рыбачки, лёд на Велуте хороший – 12 см. Но уже пошёл паутинкой, это значит, что при потеплении два три дня и выходить на лёд нельзя. Кристина проделала более 15 лунок и рыбачила на мотыля на глубине 7-8 метров.

«Сегодня ловили вдвоём с другом и почти никого больше на льду не было видно. Наверное погоды испугались и тонкого льда», – рассказала Кристина.

По её словам, с главного входа лёд расколот и нет захода. Она заходила с плит, но левее, где водоём мельче. После рыбалки Кристина сообщила, что на выходе лёд проваливался и на мели. Говорит, что если не будет мороза, то рисковать не стоит.

На каких водоёмах есть лёд?

Это самый популярный вопрос в рыбацких группах. Но подсказок не так много, как хотелось бы.

Вот, что пишут сами рыбаки:

• «Вчера, 17 февраля, на Велуте достал не менее сорока лещей и парочку крупных линей. Лёд был 15 см. Удил на мотыля и опарыша на глубине 7 метров».

• «Был сегодня на Луковском. Лёд стоит целое озеро».

• «Днепробуг, Новосёлки не берёт».

• «На Сельце лёд есть, толщину не проверял, но какой-то бессмертный человек ходил у камыша».

• «На Атлантах лёд хороший, толщиной 12-15 см. 20 подъёмов, из них 7 щук домой, три обратно. (Живец плотва, густера)».

• «Лёд на Колках нормальный, но на выходе от бетонного моста (возле дач) есть промоина. Не зная местности будьте осторожны. Желательно выходить по вчерашним следам. Щука клевала слабо, из бели мелкая плотва и пару подлещиков».

• «На Мышанке лёд от легушатника 15 см.– заход так себе. Мои 70 кг с барахлом держит. Лёд «Дышит». Ставок – пол озера, а людей, считая со мной — один. Все, вдать, карася на Атлантах душат».

• «На Локтышах лёд отличный».

• «На Кутовщине лёд хороший, клёв тоже. Только размер рыбы не очень, зато душу отведёшь».

• «Сегодня Домашевичи лёд отошёл, заходы есть, но мало. У рыбака ставки со вчера стояли – ноль. Рыбаков восемь было – все ушли. Клёва вообще нет, ну и погода – супер».

• «На Сельце был вчера – вода открыта уровень поднялся на метров полтора разлилась щара. Весь день ходил, и на дорожку, и так кидал – ни одной поклёвки. Вся рыба ушла на разливы в траву».

• «Сегодня на Кутовщине лёд хороший. Клев отличный, но размер печальный. Окунек садиться сразу, плотва то же самое, на тесто и поплавок свирепствует. Ребята проверяли, хорошая рыбка стоит колом, на все игнор. По щуке люди ставили много, только одна сработка. Ерш полностью ноль. Как то так, сезон закрыл».

Что ловится

И, конечно, всех интересует, что ловится на водоёмах. Завидных отчётов о рыбалке не так уж и много, но они есть. Ловится и щука, и лещи...

Времени на зимнюю рыбалку остаётся не много. Зима на исходе и с 1 марта начнёт действовать запрет на лов щуки. За каждую незаконно выловленную во время запрета щуку, придётся заплатить 9 базовых величин – 333 рубля. Поэтому, заядлые рыбаки даже в непогоду спешат за трофеями на уходящий лёд.

Как пишут сами рыбаки, это далеко не все отчёты уловов. Некоторые, как «охотники» не выдают свои места, а тихонько ловят, как в той сказке «ловись рыбка мала и велика».

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