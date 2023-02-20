Как Байден ответил Лукашенко

Как Байден ответил Лукашенко5
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 20.02.2023, 14:35
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Элегантный жест.
Самый лучший способ ускорить предоставление Украине новых вооружений от дальнобойных ракет до авиации — это устроить воздушную тревогу во время визита президента США Джо Байдена в Киев.
И этот шанс два «геостратега» не упустили.
Кстати, крайне элегантный способ ответить на приглашение синепалого синегуба и его бункерного друга. В Киев два агрессора могут приехать на встречу. Но только в наручниках.
Дополним: обсуждение ополчения утром свидетельствует о тотальной слепоте хваленой разведки. Синепалый не в курсе, что происходит под боком.
Telegram-канал «Ник и Майк»