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Как Байден ответил Лукашенко

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 20.02.2023, 14:35
  • 9,850
Как Байден ответил Лукашенко
фото: ТАСС

Элегантный жест.

Самый лучший способ ускорить предоставление Украине новых вооружений от дальнобойных ракет до авиации — это устроить воздушную тревогу во время визита президента США Джо Байдена в Киев.

И этот шанс два «геостратега» не упустили.

Кстати, крайне элегантный способ ответить на приглашение синепалого синегуба и его бункерного друга. В Киев два агрессора могут приехать на встречу. Но только в наручниках.

Дополним: обсуждение ополчения утром свидетельствует о тотальной слепоте хваленой разведки. Синепалый не в курсе, что происходит под боком.

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