СМИ: Польша готовится к высылке белорусских дипломатов
- 20.02.2023, 14:48
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Такой вариант уже лежит на столе.
Польское издание onet.pl сообщает, что белорусский режим решил высылать польских дипломатов из Гродно и Минска. Речь идет об офицере польской пограничной службы и двух консулах.
— До вечера среды покинуть Беларусь должен офицер связи Пограничной службы Польши. Вероятно, будут высланы также два польских консула из Гродно, — подтвердил представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Яcина.
Отвечая на вопрос о возможных действиях польских властей, он ответил, что они будут сообщены с момента их принятия.
Как неофициально стало известно onet.pl, в правительстве Польши в настоящее время ведутся консультации о возможном ответе на решение белорусского режима. Не исключено, что польское правительство примет решение о высылке белорусских дипломатов с территория страны. — Все варианты сейчас лежат на столе, — неофициально сообщают источники.
Как писал сайт Charter97.org, после того, как Польша закрыла пункт пропуска в Бобровниках, режим Лукашенко начал блокировать польский грузовой транспорт. С 18 февраля белорусские пограничники не пропускают грузовики из Польши, а также фуры на польских номерах через пограничные переходы со стороны Литвы и Латвии.