закрыть
20 февраля 2023, понедельник, 14:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Польша готовится к высылке белорусских дипломатов

  • 20.02.2023, 14:48
  • 2,104
СМИ: Польша готовится к высылке белорусских дипломатов
фото: charter97.org

Такой вариант уже лежит на столе.

Польское издание onet.pl сообщает, что белорусский режим решил высылать польских дипломатов из Гродно и Минска. Речь идет об офицере польской пограничной службы и двух консулах.

— До вечера среды покинуть Беларусь должен офицер связи Пограничной службы Польши. Вероятно, будут высланы также два польских консула из Гродно, — подтвердил представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Яcина.

Отвечая на вопрос о возможных действиях польских властей, он ответил, что они будут сообщены с момента их принятия.

Как неофициально стало известно onet.pl, в правительстве Польши в настоящее время ведутся консультации о возможном ответе на решение белорусского режима. Не исключено, что польское правительство примет решение о высылке белорусских дипломатов с территория страны. — Все варианты сейчас лежат на столе, — неофициально сообщают источники.

Как писал сайт Charter97.org, после того, как Польша закрыла пункт пропуска в Бобровниках, режим Лукашенко начал блокировать польский грузовой транспорт. С 18 февраля белорусские пограничники не пропускают грузовики из Польши, а также фуры на польских номерах через пограничные переходы со стороны Литвы и Латвии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса    Артем Черников
Лекция про любовь в колхозном клубе
Лекция про любовь в колхозном клубе Ирина Халип
Репетиция путинского провала
Репетиция путинского провала Алексей Тихонов