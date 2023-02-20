Зеленский: Переговоры с Байденом были решающими 1 20.02.2023, 15:12

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Президент Украины заявил, что 2023-й может стать годом победы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры во время визита в Киев американского лидера Джо Байдена были очень плодотворными. Во время совместной пресс-конференции он отметил, что их результаты будут отображаться на поле боя.

«Сегодняшние переговоры с Джо Байденом были плодотворными... Мы надеемся, что этот 2023 год станет годом победы», — заявил Зеленский.

Он предупредил, что Украине предстоит тяжелый период. Однако страну с помощью США и стран-партнеров сможет добиться «исторических достижений».

«Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень решающими... результаты обязательно повлияют на поле боя», — отметил Зеленский.

Также президент Украины сказал, что сегодняшний визит Байдена в Украину — самый важный в истории двусторонних отношений.

«Этот первый за 15 лет визит президента США в Украину - самый важный за всю историю украино-американских отношений. Именно в этот период, потому что этот период - самый сложный период, когда наше государство бьется за свою свободу и свободу всех европейцев, всех людей свободного мира», — сказал Зеленский, добавив, что президенты обсудили также поставки нам дальнобойного оружия.

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