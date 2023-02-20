Италия может передать Украине истребители 20.02.2023, 15:19

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Но есть условие.

К годовщине российского вторжения на территорию Украины, может состояться визит премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Во время поездки она может поднять вопрос о передаче истребителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Repubblica.

Рим может прислать пять военных истребителей Украине, однако при условии, что он не будет первым «в списке контрибуторов» из соображений политической целесообразности, и в то же время чтобы не создалось впечатление, что он вынужден следовать за волной союзников, возглавляемой Великобританией.

Италия не готова возглавить битву за отправку истребителей ВСУ из-за разнообразия взглядов в большинстве и из-за сомнений касаемо продолжения конфликта в общественном мнении.

Альтернативой поставкам, как отмечает издание, может стать отсутствие возражений для решения Великобритании передать Украине «несколько десятков Typhoon», однако для этого необходимо одобрение других европейских стран.

В то же время, если другие страны начнут первые поставки, Италия может присоединиться к ним. Маловероятно, что Рим согласится предоставить Eurofighter или F-35. Если уж на то пошло, правительство Мелони предпочтет Amx, построенный консорциумом Италии и Бразилии, или Tornado.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные страны созрели для передачи боевых самолетов Киеву, в связи с чем, это вопрос одного-двух месяцев.

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