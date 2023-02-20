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Почему белорусские врачи бегут из страны

  • 20.02.2023, 15:32
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Почему белорусские врачи бегут из страны

Семь главных примеров.

Лукашенко молчит о причинах отъезда медиков из страны, хотя это явление приобрело масштабный характер. UDF перечисляет 7 примеров, из-за которых они могли решиться уехать из Беларуси. Почти все эти люди признаны политзаключенными.

Артем Сорокин

Врача-анестезиолога задержали в ноябре 2020 года после того, как он показал журналистке TUT.BY доказательство, что погибший активист протеста Роман Бондаренко не был пьян, как публично уверял в этом Лукашенко.

Напавших на активиста власти искать не стали, зато решили наказать врача Артема Сорокина. Его обвинили в разглашении врачебной тайны, хотя родственники Бондаренко претензий не имели.

Артем Сорокин более трех месяцев провел в СИЗО, после чего суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых величин.

Кстати, Лукашенко обвинял врача в другом. Даже после обнародования доказательства неправдивости его слов он настаивал:

«На утро Сорокин этот сбрасывает на TUT.BY документ фальсифицированный, что у него ноль промилле (и вот некоторые тут стоят — постятся с этим ноль промилле). И зачем это делать, зачем ты фальсифицируешь эти факты? Ну был выпивший, был пьяный — зачем? И никто на него не давил».

Андрей Любецкий

Челюстно-лицевого хирурга Андрея Любецкого, который в 2020-м был волонтером возле изолятора на Окрестина, задержали весной следующего года. Ему обвинили по нескольким уголовным статьям, в том числе в участии в протестах и оскорблении представителей власти.

Приговор суда – 5 лет колонии. Кроме того, фамилию хирурга с 18-летним стажем занесли в список «террористов».

Владислав Мартинович

Студент Белорусского государственного медицинского университета администрировал телеграм-канал «Белые халаты». Это оказалось достаточно, чтобы силовики устроили за ним охоту.

Владислава Мартиновича задержали в ноябре 2020 года, но суд над ним состоялся только через год. Бывшего студента приговорили к 4 годам лишения свободы по ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Татьяна Толочко

Анестезиолог-реаниматолог работала в Детской городской клинической больнице № 2 в Минске. Ее задержали в мае 2022 года прямо на рабочем месте в больнице. И обвинили в том, что медик в августе 2020-го спасла от преследования подростка Тимура Мицкевича, который после избиения силовиками попал в кому.

Но судили Татьяну Толочко по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Приговор – три года «домашней химии».

Александр Телего

Александра Телего, который прежде работал военным врачом, задержали весной 2021 года, когда он приехал из России в отпуск в родной Борисов. Его обвинили в написании 32 комментариев, которые были расценены как оскорбления и угрозы в отношении судей, чиновников и силовиков. Александр объяснил, что помогал волонтерам на Окрестина и его переполняли эмоции.

Медик также заявил, что если силовики и чиновники такие «хрупкие», то их нельзя брать на службу. Приговор – четыре года колонии. Впоследствии Телего судили за комментарии второй раз, но на общий срок новый приговор не повлиял.

Алексей Мандик

Врача-терапевта из Гродно задержали осенью 2021 года. Его обвинили в участии в «деструктивных телеграм-каналах», где он писал «деструктивные и оскорбительные комментарии» в адрес сотрудников ОВД.

Врача обвинили по нескольким статьям УК, в том числе в оскорблениях и призывах к санкциям. В конце 2022 года Алексею Мандику вынесли приговор: 7 лет лишения свободы.

Евгений Бужинский

Евгений Бужинский работал врачом УЗИ в Сморгони. Его схватили летом 2022 года по обвинениям в оскорблении Лукашенко и представителей власти. Еще до суда Комитет госбезопасности внес его в список «лиц, причастных к террористической деятельности».

57-летнего мужчину судили за ряд комментариев в сети по нескольким статья УК, в том числе за призывы к санкциям. Неделю назад ему вынесли приговор – 6 лет колонии усиленного режима.

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