Новшества по земельному налогу: что изменилось для организаций 20.02.2023, 15:42

Для бизнеса в этом году повысили земельный сбор.

В 2023 году в Беларуси ввели изменения по земельному налогу. Они касаются как населения, так и бизнеса. Как сообщает zerkalo.io, Министерство по налогам и сборам (МНС) разместило на своем сайте пояснения по уплате этого сбора организациями.

В МНС уточняют, что в 2023 году организациям нужно вносить земельный налог авансовыми платежами в четыре этапа — до 22 февраля, 22 мая, 22 августа и 22 ноября. Информацию о начисленных сборах можно посмотреть на сайте МНС в личном кабинете плательщика в разделе «земельный налог» во вкладке «авансовые платежи», уточняют в ведомстве. «В случае неуплаты или несвоевременной уплаты авансовых платежей производится начисление пеней», — предупреждают в МНС.

Какие изменения ввели для бизнеса по земельному налогу

Для бизнеса в этом году повысили земельный сбор. К примеру, налог для автомобильных рынков, игорных заведений, торговых центров и рынков составляет 220,32 рубля за гектар. Ранее ставка была на уровне 184,52 рубля. Рост — на 19,4%.

В МНС уточняют, что с 2023 года организациям не нужно предоставлять предварительно заполненные декларации по земельному сбору (исключение, кому надо это делать, прописали в части шестой п. 2 ст. 244 Налогового кодекса). Налоговики будут самостоятельно выставлять счета по имеющейся у них информации.

Что касается арендной платы за земельные участки, которые находятся в государственной собственности, то таким юрлицам надо до 20 февраля этого года предоставить в налоговую по месту постановки на учет расчеты по аренде за этот год.

С 2023 года бюджетные организации будут уплачивать земельный налог также по участкам, на которых отсутствуют капитальные строения (здания, сооружения).

В МНС приводят пример, как будут выставлять суммы по земельному налогу за 2023 год.

«Налоговый орган в 2024 году на основании имеющихся у него сведений будет производить предварительное заполнение декларации по земельному налогу за 2023 год и направлять ее 30 января 2024 года плательщикам-организациям для подписания электронной цифровой подписью и представления такой налоговой декларации не позднее 20 февраля 2024 года», — уточняют в МНС.

Что изменилось по льготам

С 2023 года ввели новую льготу по земельным участкам организаций, по которым открыто ликвидационное производство, сообщает МНС.

С 1 января этого года организации освобождают от земельного налога по участкам, которые заняты материальными историко-культурными ценностями вне зависимости от того, используются или нет капитальные строения в предпринимательской деятельности.

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