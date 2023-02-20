Мигранты из Таджикистана пожаловались в полицию на российских военных 20.02.2023, 16:09

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Им не заплатили за рытье окопов.

Мигранты из Таджикистана пожаловались в полицию РФ из-за невыплаты им обещанной заработной платы за строительство окопов на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области Украины. Об этом пишет «Крым Реалии» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По словам одного из таджикистанцев Аминжона, предложившие работу люди обещали ему 800 тысяч рублей за один окоп. Это произошло месяц назад, Аминжона и еще 32 граждан Таджикистана и Узбекистана отправили в Запорожскую область на автобусе.

Мигрантов поселили в заброшенных домах. Окопы они рыли с помощью тракторов, затем усиливали их деревянными балками. Аминжон вырыл два окопа, однако нанимавший его Сергей заплатил ему лишь 595 тысяч рублей вместо обещанных 800 тысяч. Некоторые его другие коллеги не смогли вернуться в Москву, так как один из них потерял кисть руки, у другого случился аппендицит, но никакой медицинской помощи они не получили, рассказал собеседник.

Аминжон и еще трое рабочих из Таджикистана написали заявление в полицию. Данных Сергея Евгеньевича Аминжон не помнит – никаких бумаг или договоров он не подписывал. После жалобы ему начали звонить с незнакомых номеров с угрозами – неизвестные требуют от него забрать заявление, или «они приедут и расправятся с ним», утверждает Baza.

Мигранты, которых отправляют на работу на оккупированные территории Украины, жалуются на обман не первый раз. Так, в начале декабря мигранты из Таджикистана, которые поехали восстанавливать оккупированный РФ Мариуполь, заявили, что работодатели их обманули – выплачивали им только половину обещанной зарплаты.

В посольстве Таджикистана в России ранее заявили «Радио Озоди», что официального уведомления от российских властей об отправке таджикистанцев на восстановление Мариуполя они не получали. До этого диппредставительство попросило граждан Таджикистана воздержаться от поездок в опасные регионы Украины.

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