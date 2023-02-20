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СМИ: Байден покинул Киев

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  • 20.02.2023, 16:12
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СМИ: Байден покинул Киев

Американский президент направился в Польшу.

Президент США Джо Байден уехал из Киева. Он направляется в Польшу на переговоры с президентом Анджеем Дудой и другими союзниками по НАТО, сообщает Associated Press.

«Президент Джо Байден покинул столицу Украины Киев после более чем пятичасового визита, заверив в поддержке», – говорится в сообщении.

Как писал сайт Charter97.org, президент США Джо Байден прибыл в Киев. Cегодня Байден должен был посетить Польшу. Затем появилась информация, что визит главы Белого дома перенесен на 21 февраля.

До последнего момента информация о приезде президента США держалась в секрете. Издание Politico опубликовало статью, где говорилось, что администрация Байдена рассматривала его визит в Украину, но отказалась от этой идеи. Однако президент США все-таки прибыл в Украину.

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