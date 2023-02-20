Россияне скупают недвижимость в Беларуси 3 20.02.2023, 16:15

3,494

За последние восемь лет продано рекордное количество квартир.

В 2022 году белорусы продали жилья нерезидентам почти на $184 млн. Это вдвое больше, чем в 2021-м, пишет издание banki24.by.

Продажа белорусскими физлицами объектов недвижимости нерезидентам в 2022 году составила $183,8 млн в эквиваленте. Это максимум с 2014 года и почти в два раза больше, чем в 2021-м ($93 млн).

Максимальная активность иностранцев на белорусском рынке жилья наблюдалась в 2013 и 2014 годах, когда объем сделок с их участием составил соответственно $187,7 млн и $221,4 млн.

В предыдущие годы, по данным кадастровых агентств, эти цифры были значительно меньшими: в 2018-м — $74,9 млн, 2019-м — $87,1 млн, 2020-м — $66,8 млн.

Точных данных о национальном составе покупателей нет, но, как считают аналитики рынка, интерес к недвижимости в Беларуси увеличился прежде всего у россиян. Это может быть связано с международными санкциями и войной в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».