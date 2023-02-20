Красные линии русской лжи Виталий Портников

20.02.2023, 16:21

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Виталий Портников

Российской пропаганде вынесен приговор.

Заочный приговор украинского суда российскому пропагандисту Антону Красовскому (5 лет тюрьмы) можно назвать приговором для всей российской довоенной и военной пропаганды.

Люди, которые называют себя журналистами и профессионалами, которые предстают перед зрителями в современных студиях с лучшим оборудованием и спецэффектами, ведут себя даже не как посланники из далекого прошлого, а как злые хищники из страшной волчьей стаи.

От сотрудничества с Антоном Красовским отказались даже его собственные коллеги, такие же лжецы и пропагандисты. А почему? Потому что пропагандист не просто перешел «красные линии» русской лжи, но и в своем усердии раскрыл истинные намерения Кремля.

Могут сказать, что я преувеличиваю. Что российское руководство совсем не хочет топить украинских детей. Хотя какие уж преувеличения после Бучи и Изюма! Какие преувеличения, когда российские оккупанты убивают даже детских писателей!

Но я совсем не собираюсь воспринимать российские намерения буквально. Да и сам Красовский, когда призывал топить украинских детей, наверное, считал, что это не призыв к убийству, а такая хорошая метафора с точки зрения российской пропаганды, разумеется.

Ничего нового в подходе Москвы

Но что неоспоримо, так это стремление российского руководства очистить территорию Украины от нелояльного населения. Проще говоря — от украинцев. И от украинских детей, разумеется, тоже.

Ничего нового в таком подходе Москвы к «территориальному вопросу», между прочим, нет. Голодомор-геноцид — это тоже была «зачистка» территории, стремление добиться изменения этнического баланса в сельской местности, навсегда запугать людей и заставить их отказаться даже от мысли о неповиновении коммунистическому режиму.

Выселение народов Советского Союза во время Второй мировой войны — акт, сближающий в очередной раз политику Иосифа Сталина с подходами Адольфа Гитлера, напоминающий нам, что методы Советского Союза практически ничем не отличались от методов Рейха.

Такой же преступной выглядит и избирательность при решении вопросов о возвращении народов. Если большей части репрессированных народов позволили вернуться в места исторического проживания на фоне разоблачения преступлений сталинизма, то крымские татары, например, получили такую возможность только в конце существования Советского Союза, а немцы Поволжья вообще никогда. И мы должны понимать, почему, чтобы не нарушать «гармоничного» заселения территорий, на которых проживали изгнанные народы, русским населением. Империя оставалась империей всегда — и при царях, и при Сталине, и при Хрущеве, и при Путине.

Приговор истории

Когда после масштабного вторжения России в Украину стало понятно, что блицкриг, воспринимаемый российским президентом как неизбежная победа над Украиной, провалился, в ход пошли другие методы «влияния» на население, которое отказалось встречать оккупантов с цветами и сопротивлялось самой идее оккупации украинских земель.

Буча, Изюм, Мариуполь — это не просто акты агрессии, это еще и акты устрашения людей, которые должны привести к их массовому бегству за пределы опасных регионов и дальше — за пределы Украины. И Антон Красовский с его человеконенавистническими призывами тоже является частью этой политики устрашения.

А еще попытки уничтожить украинскую критическую инфраструктуру и погрузить страну во мрак. А еще постоянные заявления, что все «цели спецоперации» будут рано или поздно достигнуты. Все это звенья одной цепи. Путину, Шойгу, Пригожину, Красовскому нужна только одна Украина. Украина без украинцев. Украина без сознательных людей.

Российская агрессия против Украины обречена на поражение именно потому, что ее организаторы не оставляют людям никакого другого выбора, кроме необходимости защищаться, кроме защиты своих детей от мракобесов. Именно поэтому приговор, таким как Красовский, — это не просто приговор украинского суда.

Это приговор истории.

Виталий Портников, «Радио Свобода»

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