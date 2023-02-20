Владимира Мацкевича перевели из колонии в тюрьму 20.02.2023, 16:24

Владимир Мацкевич

С политзаключенным нет связи.

Политзаключенного Владимира Мацкевича перевели из колонии в Шклове в Могилевскую тюрьму №4. Друзья и соратники не знают, на какой срок его перевели туда.

13 февраля этого года в отношении Владимира Мацкевича в шкловской колонии состоялся суд «о переводе в исправительное учреждение другого вида и изменении условий режима». При этом на заседание над политзаключенным не пустили родных и даже адвоката.

Сейчас связи с Владимиром Мацкевичем нет, письма от него не доходят. Тем не менее, стало известно, что его перевели из шкловской колонии в Могилевскую тюрьму №4. На какой срок перевели политзаключенного, пока неизвестно.

Мацкевич остается в неволе уже более 1,5 года. Его задержали 4 августа 2021 года, долгое время не проводили никаких следственных действий. В феврале 2022 года политзаключенный держал голодовку с требованием изменить меру пресечения и завершить следственные действия.

В июне 2022 года Минский областной суд признал его виновным в преступлениях по трем уголовным статьям, включая «оскорбление Лукашенко» (ст. 368 УК) и «создании экстремистского формирования или участии в нем» (ст. 361-1 УК). Владимира Мацкевича приговорили к 5 годам колонии усиленного режима.

12 октября стало известно, что политзаключенный был этапирован в Шкловскую ИК-17. Его родственники очень беспокоятся за его здоровье. Именно в шкловской колонии погиб политзаключенный Витольд Ашурок.

Новый адрес для писем и телеграмм: 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А. Мацкевичу Владимиру Владимировичу.

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