Крупнейший контейнерный перевозчик мира поставил крест на российском рынке 3 20.02.2023, 16:42

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Фото: Reuters

Активы компании в РФ распроданы.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и санкций, которые вводятся против агрессора, датский логистический гигант Maersk заявил об уходе с рынка РФ, сообщает УНИАН.

Как говорится в официальном пресс-релизе компании, Maersk заключил соглашение о продаже своих логистических объектов в РФ - в Санкт-Петербурге и Новороссийске - компании IG Finance Development Limited.

«Продажа Maersk объектов является следствием решения компании, принятого в марте 2022 года, о прекращении деятельности в России… Мы выполнили наше решение о продаже всех наших активов в этой стране», - говорится в заявлении.

Транзакция получила необходимые регуляторные разрешения в ЕС и России, и после приобретения объектов IG Finance Development Limited заключила соглашение с компанией «Ароса», крупным импортером продуктов питания в России, на управление объектами в Санкт-Петербурге и Новороссийске, добавили в компании.

Соглашение с IG Finance Development Limited закрыто и вступило в силу с 17 февраля.

Война в Укрине и логистический гигант Maersk

Maersk - датская компания, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов. Штаб-квартира находится в Копенгагене, а дочерние предприятия и офисы, в которых работает около 79 тысяч сотрудников, располагаются в более чем 135 странах мира. Maersk является мировым лидером в сфере контейнерных перевозок с долей на рынке 18 %.

1 марта 2022 года стало известно, что датская судоходная компания Maersk решила остановить все контейнерные перевозки в/из РФ. Исключением были только продукты, лекарства и гуманитарные грузы.

11 марта 2022 года компания Maersk решила полностью уйти с рынка России и продать свои активы.

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