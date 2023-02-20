Врач назвала недорогие салаты, которые особенно полезны в конце зимы 2 20.02.2023, 16:48

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Несколько вариантов «щеток» для кишечника.

В магазинах взлетели цены на помидоры и огурцы, которые мы уже давно привыкли есть круглый год, а не только в сезон. Вряд ли какой обед или ужин обходится без салата из огурцов и помидоров. Однако теперь это становится накладно. Тем не менее, есть немало более дешевых и доступных овощей, из которых можно приготовить часто даже более полезные салаты.

Об этом «АиФ» рассказала врач-диетолог Светлана Исакова.

— Стоит учитывать, что зимние огурцы и помидоры, выращенные в теплицах при искусственном освещении, искусственной влажности и т. д., содержат намного меньше полезных веществ, а также витаминов и микроэлементов, чем сезонные. Плюс к тому в теплицах нитраты образуются намного быстрее, чем при выращивании таких овощей в сезон в открытом грунте. Так что особенно жалеть, что вы сейчас не можете себе их позволить каждый день, не стоит. Более того, я бы даже не рекомендовала употреблять эти продукты в большом количестве ежедневно. Есть смысл подождать, когда появятся сезонные.

К тому же альтернатива есть. Во многих магазинах сейчас доступна редька и ее разновидность — дайкон (в нем меньше горчинки). Дайкон прекрасно сочетается с листьями салата. Можно добавлять чуть-чуть авокадо. Так как авокадо много не требуется, то обойдется такой ингредиент недорого. Зато в нем есть полезные жирные кислоты.

Самый доступный, полезный и недорогой продукт — белокочанная капуста — источник витамина С. Капуста с морковью, яблоком — стандартный весенний салат, практически школьный, который любой может сделать дома. Можно добавить в него немножко зелени. Получается достаточно сочное, кисло-сладкое витаминное блюдо.

Не стоит забывать и про квашеную капусту — ферментированный продукт, прекрасный вариант для салата, особенно если сдобрить ее поздними осенними ягодами, такими как клюква, брусника. Те, кто любит поострее, могут положить лук — зеленый или репчатый. Единственное ограничение — для людей с гипертонией, им не стоит налегать на квашеную капусту. Но небольшая порция допускается и для таких пациентов. В квашеной капусте много аскорбинки (витамина С), которая сейчас, в отсутствие сезонных фруктов и овощей, нам особенно необходима. Плюс в ней есть молочнокислые бактерии, которые образуются в процессе квашения и полезны для кишечника.

Неплохо сочетаются почти со всеми зимними овощами моченые яблоки.

Отлично подходит для салатов тыква. Если немного запечь ее в духовке, то дальше полет фантазии почти безграничен. Ее можно сочетать с сырами, лучше всего мягкими — творожными или козьими, либо добавить немножко рукколы. С сырой натертой тыквой сочетается также апельсин.

Свекла — тоже дешевый достойный продукт для любого салата и в сыром, и в отварном виде. В частности, в свекле есть бетаины и бетанины, которые считаются антиоксидантами. Кроме того, свекла богата фолиевой кислотой. В свеклу можно добавить немножко кунжута, сыра либо чеснок.

Если взять свеклу, морковь, сельдерей, белокочанную капусту, при желании также дайкон (все в сыром виде), нарезать тонкой соломкой, добавить немного зелени, получится хороший очищающий салат. Его в народе называют — «щетка». Он стимулирует активную работу кишечника. И на тарелке выглядит красиво, и полезно.

И не забывайте про зелень. Сейчас огромное количество листовых наборов салатов, которые уже готовы к употреблению. Укроп, петрушку и зеленый лук по возможности старайтесь добавлять в любые салаты и другие блюда. В зелени есть витамины, микроэлементы, к тому же она придает блюду аромат и аппетитный внешний вид.

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