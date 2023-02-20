закрыть
20 февраля 2023, понедельник, 17:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Врач назвала недорогие салаты, которые особенно полезны в конце зимы

2
  • 20.02.2023, 16:48
  • 2,590
Врач назвала недорогие салаты, которые особенно полезны в конце зимы

Несколько вариантов «щеток» для кишечника.

В магазинах взлетели цены на помидоры и огурцы, которые мы уже давно привыкли есть круглый год, а не только в сезон. Вряд ли какой обед или ужин обходится без салата из огурцов и помидоров. Однако теперь это становится накладно. Тем не менее, есть немало более дешевых и доступных овощей, из которых можно приготовить часто даже более полезные салаты.

Об этом «АиФ» рассказала врач-диетолог Светлана Исакова.

— Стоит учитывать, что зимние огурцы и помидоры, выращенные в теплицах при искусственном освещении, искусственной влажности и т. д., содержат намного меньше полезных веществ, а также витаминов и микроэлементов, чем сезонные. Плюс к тому в теплицах нитраты образуются намного быстрее, чем при выращивании таких овощей в сезон в открытом грунте. Так что особенно жалеть, что вы сейчас не можете себе их позволить каждый день, не стоит. Более того, я бы даже не рекомендовала употреблять эти продукты в большом количестве ежедневно. Есть смысл подождать, когда появятся сезонные.

К тому же альтернатива есть. Во многих магазинах сейчас доступна редька и ее разновидность — дайкон (в нем меньше горчинки). Дайкон прекрасно сочетается с листьями салата. Можно добавлять чуть-чуть авокадо. Так как авокадо много не требуется, то обойдется такой ингредиент недорого. Зато в нем есть полезные жирные кислоты.

Самый доступный, полезный и недорогой продукт — белокочанная капуста — источник витамина С. Капуста с морковью, яблоком — стандартный весенний салат, практически школьный, который любой может сделать дома. Можно добавить в него немножко зелени. Получается достаточно сочное, кисло-сладкое витаминное блюдо.

Не стоит забывать и про квашеную капусту — ферментированный продукт, прекрасный вариант для салата, особенно если сдобрить ее поздними осенними ягодами, такими как клюква, брусника. Те, кто любит поострее, могут положить лук — зеленый или репчатый. Единственное ограничение — для людей с гипертонией, им не стоит налегать на квашеную капусту. Но небольшая порция допускается и для таких пациентов. В квашеной капусте много аскорбинки (витамина С), которая сейчас, в отсутствие сезонных фруктов и овощей, нам особенно необходима. Плюс в ней есть молочнокислые бактерии, которые образуются в процессе квашения и полезны для кишечника.

Неплохо сочетаются почти со всеми зимними овощами моченые яблоки.

Отлично подходит для салатов тыква. Если немного запечь ее в духовке, то дальше полет фантазии почти безграничен. Ее можно сочетать с сырами, лучше всего мягкими — творожными или козьими, либо добавить немножко рукколы. С сырой натертой тыквой сочетается также апельсин.

Свекла — тоже дешевый достойный продукт для любого салата и в сыром, и в отварном виде. В частности, в свекле есть бетаины и бетанины, которые считаются антиоксидантами. Кроме того, свекла богата фолиевой кислотой. В свеклу можно добавить немножко кунжута, сыра либо чеснок.

Если взять свеклу, морковь, сельдерей, белокочанную капусту, при желании также дайкон (все в сыром виде), нарезать тонкой соломкой, добавить немного зелени, получится хороший очищающий салат. Его в народе называют — «щетка». Он стимулирует активную работу кишечника. И на тарелке выглядит красиво, и полезно.

И не забывайте про зелень. Сейчас огромное количество листовых наборов салатов, которые уже готовы к употреблению. Укроп, петрушку и зеленый лук по возможности старайтесь добавлять в любые салаты и другие блюда. В зелени есть витамины, микроэлементы, к тому же она придает блюду аромат и аппетитный внешний вид.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса    Артем Черников
Лекция про любовь в колхозном клубе
Лекция про любовь в колхозном клубе Ирина Халип
Репетиция путинского провала
Репетиция путинского провала Алексей Тихонов