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Результаты исторического визита Байдена в Киев будут иметь отображение на поле боя

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  • 20.02.2023, 17:10
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Результаты исторического визита Байдена в Киев будут иметь отображение на поле боя

Опубликовано видео совместного заявления президентов США и Украины.

В понедельник, 20 февраля, в Киев с визитом прибыл президент США Джо Байден. Он заявил, что Украина добилась успеха в войне вопреки всем ожиданиям и будет побеждать в дальнейшем.

«Апостроф» рассказывает, что сказал Джо Байден в ходе совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать», - сказал президент США.

В то же время, по его словам, «впереди еще тяжелые дни, недели и годы, а цель Путина – «стереть Украину с карты».

Американский лидер добавил, что российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями. Ранее Украина была слабой, а Запад разделенным, и на этом основывался расчет Путина.

«Я думаю, что было бы критически важно не оставить никаких сомнений в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии», – подчеркнул лидер Соединенных Штатов.

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что результаты сегодняшней встречи будут иметь отображение на поле боя.

После представления членов украинской и американской делегаций президенты Украины и США пообщались в формате «тет-ат-тет».

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