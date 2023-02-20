Ликвидированных российских военных начали возить на «самолетах Путина» 2 20.02.2023, 17:23

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«Груз 200» крупными партиями доставляют в регионы РФ.

Самолеты специального летного отряда «Россия» задействовали для развоза по регионам тел ликвидированных в Украине российских военных. Как минимум один из самолетов ранее использовался для поездки Владимира Путина.

«Груз 200» доставляют крупными партиями, но выдают в местных моргах дозированно - не больше двух тел в день, чтобы избежать паники, пишет The Moscow Times.

Журналисты через отслеживающий авиаперелеты сервис FlightRadar проанализировали маршруты самолетов спецотряда «Россия» за конец января - начало февраля и обнаружили закономерность: часто после их визитов в российские регионы появляются сообщения о похоронах погибших на войне в Украине.

Источник в Минобороны РФ говорит, что перевозкой погибших наряду с доставкой оружия и живой силы занимаются 223-й и 224-й летные отряды Минобороны. В их состав входят 60 самолетов, это следует из открытых данных, однако, по данным FlightRadar, только 46 самолетов регулярно летали в течение последнего года.

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