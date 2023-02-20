В Кремле открыто угрожают Молдове из-за Приднестровья 20.02.2023, 17:25

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Песков в ответ на заявление премьера Молдовы о демилитаризации Приднестровья рекомендовал быть «весьма осторожными».

В Кремле отреагировали на заявление нового премьер-министра Молдовы Дорина Речана о необходимости демилитаризации Приднестровья. Как сообщает ТАСС, соответствующие заявление 20 февраля сделал пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков.

Речан сказал 19 февраля, что в Молдове идет гибридная война и Москва пытается захватить демократические процессы и европейский курс страны.

Он отметил, что Приднестровье необходимо демилитаризовать, выгнать оттуда российские войска, после чего будет необходима «экономическая и социальная интеграция граждан». Песков в ответ указал, что Россия «остается ответственной стороной» в отношении Приднестровья и «продолжает выполнять соответствующие функции».

- Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными высказываниями, – пригрозил Песков.

По его словам, у РФ и так отношения с Молдовой весьма и весьма напряженные.

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