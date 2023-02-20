«Перестали готовить сами, потому что питаться в кафе дешевле» 20.02.2023, 17:35

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Белорус переехал на Бали и рассказал о местных ценах.

На Бали 22-летний айтишник Максим из Минска переехал вместе со своим другом осенью 2022 года. Он рассказал CityDog, где лучше всего искать жилье, на чем дешевле передвигаться и что покупать в магазинах.

Жилье: от 5 долларов за сутки до 4000 в месяц

По словам Максима, жилье тут можно найти под любой бюджет. Все зависит от того, сколько денег ты готов отдать и сколько человек едет с тобой. Чем больше людей, тем лучше и дешевле можно будет арендовать помещение.

— На Бали есть несколько основных типов жилья. Самый популярный и доступный вариант — это так называемый guest house, где ты снимаешь одну комнату в общем большом доме. У всех общая кухня, а также зона отдыха с бассейном. На одной территории с вами могут жить владельцы этого дома.

Цена за номер в таком гостевом доме варьируется от 600 до 700 долларов. Стоимость жилья может увеличиваться в определенные периоды: к Новому году было достаточно сложно найти что-то по бюджету. За коммунальные услуги или интернет дополнительно платить не нужно.

Второй популярный вариант жилья — вилла. В твоем распоряжении уже не одна комната, а целый дом. Цена за нее начинается от 1000 долларов, верхней границы тут нет. За некоторые виллы можно отдать и 4000 долларов, а то и больше. В стоимость жилья также включены все дополнительные услуги: коммуналка, интернет и уборка в доме.

Виллу обычно бронируют те, кто приезжает на Бали большой компанией и всего на несколько месяцев. Получается довольно выгодно: с человека выходит примерно по 200−300 долларов, а условия жизни на порядок выше, чем в тех же guest house.

Можно найти очень дешевые варианты за 5−8 долларов на сутки. За эти деньги можно снять небольшую комнату в отеле или в маленьком доме. Проблема с таким жильем заключается в том, что часто условия оказываются на порядок ниже, чем было заявлено на сайте.

Например, в одну из первых недель мы забронировали небольшую комнату в отеле за 5 долларов в сутки. Ориентируясь на фото, мы ожидали чистый и светлый номер. Вместо этого нас встретила комната, где даже не было стекла в окне. Вместо него было что-то наподобие деревянных жалюзи, которые нельзя было нормально закрыть. В первый же день через дыру в них залетел какой-то огромный шмель. Тогда мы поняли, что оставаться в этом месте не особо безопасно, и уехали оттуда.

Стоимость жилья может отличаться в зависимости от локации. Вообще, на Бали живут везде, но все же самой популярной частью острова является западное побережье, где есть несколько основных районов. Среди них Чангу — поселок у океана, где много кафешек, йога-студий и других развлечений. Аренда комнаты в гостевом доме тут будет стоить примерно 500−600 долларов.

На юге острова есть район Семиньяк. Это тоже популярное среди приезжих место, но более дорогое, чем Чангу. Это место считается более семейной локацией, поэтому жилье там может стоить больше.

Транспорт: «Удобнее всего арендовать байк и везде ездить на нем»

— Общественного транспорта в нашем классическом понимании (автобусов или троллейбусов) здесь нет. Передвигаться на острове можно на машине или на байке. Некоторые ходят пешком, хотя я таких отчаянных не понимаю: банально иногда невозможно перейти дорогу из-за очень плотного движения.

Практически все, у кого есть водительские права, заранее делают себе международную версию и арендуют у местных байк: удобно и дешево. Аренда нашего скутера на месяц стоит 65 долларов. Правда, цена может варьироваться в зависимости от модели и достигать 165 долларов.

Топливо очень дешевое. Например, заправить полный бак нашего скутера стоит 2 доллара. Этого хватает примерно на неделю активных поездок.

Заправиться можно практически везде. Владельцы кафешек иногда даже ставят портативные заправки у своего ресторана. Единственное, стоимость топлива там никак не регулируется, поэтому цена может быть в несколько раз больше, чем на больших станциях.

Что касается такси, то тут тоже можно выбирать между скутером и машиной. Поездка на машине за 40 минут обойдется в 13 долларов. Байк стоит дешевле: перемещаться по своему району можно буквально за 1−2 доллара.

Продукты: все импортное стоит очень дорого

— В больших супермаркетах есть вообще все, что захочешь. Местные продукты стоят достаточно бюджетно. Например, десяток куриных яиц стоит около 3 долларов, перепелиные — 1 доллар.

Здесь огромный выбор фруктов и овощей, и стоят они очень дешево. Например, килограмм авокадо стоит 2,6 доллара, рамбутан — 1,6 доллара за кг.

Что касается молочных продуктов, то дешево стоят те, что сделаны непосредственно на Бали. Здесь есть собственные фермы, где делают сыры и разные йогурты. Такие товары дешевые (например, 2 доллара за 200 граммов местного сыра), но невкусные.

Местное мясо стоит около 1−2 доллара за 100 граммов. Рыба и морепродукты стоят чуть дороже: 100 граммов филе лосося обойдется в 3 доллара, креветки — 2,45 доллара.

При этом все импортные продукты дорогие. Маленький кусочек сыра можно купить за 7 долларов, брикет масла — за 4 доллара.

Дешевый алкоголь — это пиво или некрепкие сладкие коктейли. Чаще всего это все делают на месте, поэтому стоит бюджетно. Крепкий алкоголь чаще всего импортный, поэтому и стоит дорого. За бутылку местного вина можно отдать около 10 долларов, импортное же может стоит больше 60 долларов.

Кафе и рестораны: «Перестали готовить сами, потому что питаться в кафе дешевле»

— В какой-то момент мы перестали покупать продукты вообще. Одно время пытались готовить завтраки сами, а обедать и ужинать в кафе. Получилось, что выходила примерно одинаковая сумма, как если бы мы питались только в кафешках. Именно поэтому постепенно отказались и от утренней готовки.

Позавтракать на европейский манер, какими-нибудь тостами, вафлями или скремблом с напитком в среднем можно за 5 долларов. Все напитки в заведениях стоят примерно 2 доллара. Это касается как кофе, так и свежевыжатых соков.

Важная особенность Бали — наличие большого количества семейных кафе. Здесь они называются варунгами, и поесть там можно очень бюджетно.

Большая тарелка лапши или риса с разными овощами и курицы стоит около 2 доллара. Если говорить про средний чек «европейских» кафе, где можно заказать стейк или пасту, то там можно поесть и на 7 долларов, и на 20 долларов.

Развлечения: прогулки по пляжу — бесплатно

— Мы с другом не очень любим тусовки и вечеринки, поэтому сколько стоит вход, я не знаю. Досуг обычно зависит от погоды. Если идет дождь, то нельзя даже выбраться куда-то: в такие дни мы просто сидим дома и смотрим сериалы.

Когда много солнца, ездим к океану. Все пляжи бесплатные, единственное — нужно заплатить за парковку у набережной. Но стоит это дешево: около 13 центов за все время стоянки.

В свободное время мы ходим в тренажерный зал. Абонемент за месяц стоит примерно 30 долларов. Более крутые спортивные залы с дополнительными услугами вроде бесплатной воды или полотенец будут стоить дороже.

Еще одним развлечением на Бали являются йога-центры. Одно занятие стоит около 9 долларов, 6 тренировок — 45 долларов, 12 — 85 долларов. Тут популярны разные духовные практики, поэтому точек с такими предложениями достаточно много.

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