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Авария под Смолевичами: очевидцы рассказали подробности

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  • 20.02.2023, 18:12
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Авария под Смолевичами: очевидцы рассказали подробности

В результате страшного ДТП погибли 11 человек.

Сегодня около 15:00 на 9-м км автодороги Р69 (Смолевичи — Шацк) произошло лобовое столкновение грузового автомобиля МАЗ с маршрутным такси. 11 человек, в том числе ребенок, погибли. Об этом сообщает МВД. По информации Следственного комитета, десять пострадавших доставили в больницу.

Свидетель: «Водителя зажало — он стонал. Люди лежали на земле»

Как сообщают читатели Onlíner, некоторых пострадавших люди, проезжавшие место ДТП, сажали в свои машины и увозили в больницу.

— Девочку Катерину мой муж отвез до скорой помощи в Смолевичи, она жива. Девочке примерно 15 лет, — рассказала читательница портала.

Журналистам удалось пообщаться с этим мужчиной.

— Я был первым на легковушке, кто проезжал это место. Дорога ужасная: говорю об этом, чтобы услышали все. Гигантский карьер, который развалил всю дорогу этими грузовиками. Две машины лоб в лоб. Грузовик влетел маршрутке в пассажирское место, и с такой силой, что люди через окна вываливались из микроавтобуса. Водителя зажало — он стонал. Люди лежали на земле. Что страшно: у них были красные глазницы — видимо, такой силы был удар. Глушитель микроавтобуса отбросило метров на 20, — рассказал собеседник.

По его словам, маршрутка двигалась со стороны Смолевичей. Грузовик, соответственно, ей навстречу. Участок дороги прямой, но микроавтобус шел чуть под наклон, самосвал — с горки.

— Там на месте я стал искать тех, кто выжил. Помню мужчину: он привстал как-то, затем упал — было похоже на агонию. Девчонка лежала, ребенок  — жалко так. Женщина в прострации ходила, я ее поставил к машине, чтобы просто стояла. А ребенка 15-летнего — девочку — забрал к себе в машину. Ее Катя зовут, папа ее искал, вроде, нашел. У нее тупая травма, лицо в крови было. Я ее уложил в машину и повез. Держал за руку, разговаривал все время: она то была в сознании, то теряла его. Навстречу уже неслась скорая: я им стал сигналить, махать, но там ребята молодцы: остановились, быстро забрали девочку к себе и помчались в больницу. По ходу, передавали своим, чтобы еще отправляли машины, — продолжает свидетель.

Он не смог предположить, кто и по какой причине оказался на встречной, как случилось ДТП, но упомянул плохое состояние дороги, обилие ям на ней.

Минздрав

Министерство здравоохранения информирует: в дорожно-транспортном происшествии в Минской области на 9 км автодороги Р-69 произошло лобовое столкновение грузового автомобиля МАЗ с маршрутным такси. Погибли 11 пассажиров маршрутки. Из них двое подростков.

Специалисты скорой медицинской помощи госпитализировали в Смолевичскую ЦРБ 10 пациентов. Из них двое — дети (11 и 17 лет). Некоторые пострадавшие госпитализированы в отделения реанимации, два – в отделения хирургии, троим сейчас проводится оперативное вмешательство.

Из РНПЦ травматологии и ортопедии на помощь местным врачам выехала бригада специалистов-травматологов, из областных больниц (взрослой и детской) прибыли внештатные специалисты анестезиологи-реаниматологи и хирурги, из  для оказания помощи врачам ЦРБ. На помощь смолевичским специалистам также выехала бригада из РНПЦ неврологии и нейрохирургии, для оказания медицинской и психологической помощи родственникам погибших выехали специалисты РНПЦ психического здоровья.

Развернуты три операционные, проводится противошоковая терапия. Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния.

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