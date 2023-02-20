Король Великобритании посетил учения украинских бойцов в Англии 1 20.02.2023, 18:27

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Фото: Getty Images

Курс базовой подготовки украинских солдат в Британии длится 35 дней.

Король Великобритании Чарльз III посетил учебную базу украинских бойцов в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, сообщило английское издание Express.

В ходе визита на полигон Чарльза сопровождал начальник британского генерального штаба Патрик Сандерс.

Курс базовой подготовки украинских солдат в Британии длится 35 дней. За это время их обучают медицинской помощи, обращению с оружием, основам маскировки и точной стрельбы. Большинство солдат – новобранцы практически без военного опыта, хотя некоторые уже успели получить определенный опыт на передовой.

74-летний британский монарх имел возможность пообщаться с некоторыми солдатами, проходящими подготовку в Великобритании, и их инструкторами, в том числе из других стран мира.

The King is now speaking to some of the Ukrainian troops currently training in the UK. pic.twitter.com/2f7amGT773 — Rebecca English (@RE_DailyMail) February 20, 2023

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