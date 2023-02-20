Очередь грузовиков на въезд в Беларусь из Польши выросла до 60 километров 3 20.02.2023, 18:38

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Перед границей скопились тысячи фур.

С 18 февраля Беларусь ввела ограничения для грузовиков и тягачей, зарегистрированных в Польше: въезд и выезд для них возможен только через белорусско-польский участок границы.

Данные меры названы ответными на закрытие пункта пропуска «Бобровники».

Это привело к огромным очередям на польско-белорусской границе: возле пункта пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны «Козловичи») она растянулась до 60 км.

Как пишет logistyka.rp.pl, в минувшие выходные к единственному польско-белорусскому пограничному переходу в Кукурыках прибыли более 2 тысяч грузовиков. При этом время ожидания пересечения границы увеличилось до 63 часов.

«Очередь доходит до Мендзыжца, это почти 60 километров. Сюда приехали все, а также много сербов, турок и молдаван. Пограничные службы работают в том же темпе, что и в предыдущие недели, ничего не изменилось. Идей по улучшению транспортной ситуации нет», – сказал Тадеуш Гаевник, президент Национальной ассоциации перевозчиков в Бяла-Подляске.

Информацию перевозчиков подтвердил пресс-секретарь Палаты налоговой администрации в Люблине Михал Дерусь. По его словам, в пятницу утром в очереди стояло 550 грузовиков, в воскресенье их количество выросло до 2 тысяч, а в 8 утра 20 февраля – 1,9 тысячи.

«Обычно в воскресенье и понедельник очередь длиннее, что связано с естественным ритмом движения транспорта. В последующие дни очередь уменьшается. Трудно сказать, будет ли это так в текущей ситуации и что принесет день. Белорусские службы работают в прежнем темпе, как и польские, но санкции снизили пропускную способность перехода».

Как писал сайт Charter97.org, сегодня стало известно, что Польша с завтрашнего дня, 21 февраля, ограничивает движение для белорусских фур в пункте пропуска «Кукурыки-Козловичи».

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