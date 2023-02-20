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ВСУ превратили в металлолом российскую РСЗО «Торнадо»

  • 20.02.2023, 18:54
  • 1,804
ВСУ превратили в металлолом российскую РСЗО «Торнадо»

Видеофакт.

Украинские военные показали процесс уничтожения вооружения и боеприпасов российских захватчиков.

На одном из направлений они испепелили российскую реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г» и БМП-3. Профессионально сработали бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Об этом сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили в Facebook.

Как известно, «Торнадо-Г» (9К51М) — российская модернизированная 122-мм реактивная система залпового огня на шасси грузовика «Урал-4320». Это вооружение считают модернизацией реактивной системы залпового огня «Град». «Торнадо-Г» имеет более совершенную систему управления огнем со спутниковой навигацией и компьютер для расчета баллистических показателей.

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