ВСУ превратили в металлолом российскую РСЗО «Торнадо» 20.02.2023, 18:54

1,804

Видеофакт.

Украинские военные показали процесс уничтожения вооружения и боеприпасов российских захватчиков.

На одном из направлений они испепелили российскую реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г» и БМП-3. Профессионально сработали бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Об этом сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили в Facebook.

Как известно, «Торнадо-Г» (9К51М) — российская модернизированная 122-мм реактивная система залпового огня на шасси грузовика «Урал-4320». Это вооружение считают модернизацией реактивной системы залпового огня «Град». «Торнадо-Г» имеет более совершенную систему управления огнем со спутниковой навигацией и компьютер для расчета баллистических показателей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».