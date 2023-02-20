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Между Чижовкой и Серебрянкой построили долгожданный пешеходный мост

  • 20.02.2023, 19:13
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Между Чижовкой и Серебрянкой построили долгожданный пешеходный мост

Как он выглядит.

Между Чижовкой и Серебрянкой наконец появился пешеходный мост. Точнее, даже два: один протянут к небольшому острову на Свислочи со стороны улицы Дворище, второй — с берега возле улицы Корзюки. Теперь из района в район можно пройти пешком. О пешей связи давно просили минчане, писали обращения, ведь река на этом участке очень узкая. Но у прохожих есть вопросы. Onlíner взглянул, как там все выглядит и взял комментарий у коммунальщиков.

«Это временная застройка или на всю жизнь нам так капитально сделали? — спросил один из наших читателей. — К сожалению, мост частично уже под водой, а середина его идет через болота и солому… Выглядит временным вариантом».

На днях о постройке писало агентство «Минск-Новости». Первый замглавы администрации Ленинского района Николай Строк говорил, что сооружение — это, по сути, продолжение благоустройства экотропы «Малявки».

— Из Серебрянки в Чижовку и обратно люди уже довольно активно ходят по новому мостику. Основные работы по его устройству завершены, он безопасен, осталось покрасить сооружение. Его, уверен, оценят и велосипедисты из Чижовки, а также граничащей с ней Лошицы — у них появилась возможность попасть на велодорожку не окружным путем, как раньше, а более коротким, — сказал чиновник.

Пока можно сказать, что со стороны Чижовки — действительно неудобный спуск, подход через грязь, а край моста утопает в воде.

Директор Зеленстроя Заводского района Минска Александр Сурмач объяснил, в чем дело.

— Есть три варианта моста, который можно было там построить. Один из них — сделать капитальное сооружение. Но это, наверное, «никогда», потому что это подразумевает проект, колоссальную сумму денег.

— Капитального моста там не было, и неизвестно, когда он в такие планы попадет.

Но людям из Серебрянки и Чижовки (а заодно и Лошицы) здесь действительно нужна пешеходная связь.

— Осталось два варианта: сделать канатный (подвесной) или понтонный мост. Канатный мост — пожалуй, ненадежно, неудобно будет ходить. А понтонный вариант с нашей стороны Свислочи — как раз то, что надо. С другого берега ситуация другая — там спуск пологий, там мост смогли опереть на жесткую основу.

— Понтонный мост надежный, жесткий, привязан с двух сторон к берегам, есть перила. Можно ходить.

Но если мост такой надежный, откуда вода?

— Мы его устанавливали перед зимой, в конце сезона. Тогда вода была сантиметров на 40 ниже. С нашей стороны — русло реки, сейчас паводок, поэтому вода поднялась. Уровень воды упадет, и мост вернется к нормальному состоянию.

Александр Сурмач признает, что на подходах к мосту пока грязь.

— Видим этот момент. Подсыпем, например, асфальтогранулятом, чтобы люди ходили спокойно и не боялись за свою обувь. Кроме того, программа благоустройства администрации Заводского района на этот год предусматривает установку лестницы. Так что удобный подход к мосту будет. В конце прошлого года монтажные работы проводить было нецелесообразно, нужна подходящая погода.

Однако нужно понимать: в ровный асфальт всю округу не закатаешь, да и не стоит этого делать, так как здесь находится экологическо-образовательный комплекс «Чомга-остров».

— Создавали мост, в первую очередь, чтобы люди могли туда приходить и наблюдать за флорой и фауной Чижовского водохранилища. Есть информационные знаки, смотровые площадки. Но решили совместить приятное с полезным, ведь люди из двух районов уже давно обращались с просьбой о пешеходной связи.

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