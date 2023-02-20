Навальный предрек «неизбежное» поражение России в Украине 14 20.02.2023, 19:19

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Алексей Навальный

Политик заявил, что РФ должна признать границы Украины, зафиксированные в 1991 году.

Российский политик Алексей Навальный опубликовал принципы своей политической платформы, в рамках которых заявил о неизбежном поражении России в войне в Украине и возможных ее последствиях. Свои тезисы политик назвал «15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране».

Тезисы Навального разделены на три блока:

«что это было и что есть сейчас»;

«что делать»;

«почему прекращение путинской агрессии — в интересах России».

Навальный обвиняет президента Владимира Путина в развязывании войны против Украины и попытках придать ей статус «народной». Путин, считает политик, пытается войти в историю как «царь-завоеватель» и «собиратель земель», а заодно сделать своими сообщниками всех граждан России. Однако россияне практически не идут воевать добровольно, поэтому основой армии остаются заключенные и принудительно мобилизованные.

Россия, уверен Навальный, уже проигрывает войну и окончательное поражение неизбежно. По окончании боевых действий Россия должна признать границы Украины, зафиксированные в 1991 году. «Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос», — считает Навальный.

Проиграв войну и убрав войска с территории Украины, России придется компенсировать ущерб. Для этого, полагает Навальный, нужно выработать механизм компенсации вместе с Украиной, США, Евросоюзом и Британией. «Например (после смены власти в России и окончания войны), отменив ограничения в отношении наших нефти и газа, но с направлением части дохода от экспорта углеводородов на компенсации», — пишет он.

Послевоенное обустройство России должно включать в себя расследование преступлений в сотрудничестве с международными институтами, отказ от территориальной экспансии и «сбережение народа».

В качестве приемлемой политической системы послевоенной России Навальный видит парламентскую республику, основанную на «независимом суде, федерализме, местном самоуправлении, полной экономической свободе и социальной справедливости». Этого можно добиться, уверен Навальный, после демонтажа режима Владимира Путина и его диктатуры. «В идеале — через всеобщие свободные выборы и созыв Конституционного собрания», — уточнил он.

«Нам предстоит компенсировать Украине ущерб, нанесенный путинской агрессией. Восстановление нормальных экономических отношений с цивилизованным миром и возвращение экономического роста позволит это сделать, не мешая развиваться нашей стране. Мы на дне, и, чтобы всплыть, нам нужно оттолкнуться от него. Это будет и морально верно, и рационально, и выгодно», — уверен Навальный.

В январе 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления агентами ФСБ. На паспортном контроле в аэропорту Шереметьево он был арестован. Сейчас Навальный находится в колонии во Владимирской области. Его осудили на 9 лет.

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