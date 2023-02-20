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Записки Буша Обаме: Россия жаждет территории своего соседа Украины

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  • 20.02.2023, 19:25
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Записки Буша Обаме: Россия жаждет территории своего соседа Украины

Джордж Буш – младший еще 13 лет назад предполагал, что РФ планирует нападение на Украину.

43-й президент США Джордж Буш – младший еще 13 лет назад предполагал, что Россия планирует нарушить территориальную целостность Украины. Об этом говорится в материале The New York Times, опубликованном 14 февраля.

В статье The New York Times рассказывает о документах, которые в 2009 году уходивший с поста президента Буш передал своему преемнику Бараку Обаме. Документы включают 30 меморандумов, касающихся отдельных стран или областей внешней политики. Газета назвала записи «небольшим советом».

«Индия – друг. Пакистан – нет. Не верьте Северной Корее или Ирану, но говорить лучше, чем молчать. Следите за Россией: она жаждет территории своего соседа – Украины. Остерегайтесь попасть в ловушку неразрешимых наземных войн на Ближнем Востоке и в Центральной Азии», – писал Буш.

Также он говорил об Украине.

«Попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59% состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ России, должны быть предотвращены», – сказано в документах.

Как отметил The New York Times, это было за пять лет до того, как российские войска оккупировали Крым, и 13 лет до того, как они начали полномасштабное вторжение в Украину.

Также в документах говорится, что «Россия будет использовать зависимость Европы от российских энергоносителей» и использовать политические средства, «чтобы вбить клин между Соединенными Штатами и Европой».

Джордж Буш – младший занимал должность президента США в 2001–2009 годах. После него президентом США стал Обама. Он занимал президентский пост в США также два срока – с 20 января 2009 года по 20 января 2017-го.

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